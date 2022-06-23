نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبروك يا زعيم |نتيجة مباراة الهلال والفتح في الدوري الجولة 29 وملخص ونتيجة مباراة الاتحاد والأتفاق في المقال التالي
الهلال بطل دوري السعودي بعد أن حقق الفوز الليلة على الفتح بينما منافسه الاتحاد قلب الطاولة في أخر ربع ساعة وحقق رومارينهو هدفين في دقيقتين ويطمع الزعيم في اللقب الثالث على التوالي بعد مرور أكثر من 80 دقيقة من زمن المباراة الهلال متقدم بثلاثية دون رد سجلهما نجم الفريق سالم الدوسري في الدقيقتين العاشرة والدقيقة 39 من زمن اللقاء ويضيف موسى ماريغا الثالث في الدقيقة 80 من زمن اللقاء ليرفع الهلال رصيده من النقاط إلى النقطة 64 بينما وهو نفس رصيد الاتحاد حتى الآن.
أما الاتحاد فهو متقدم على الاتفاق بهدفين مقابل هدف تقدم الاتفاق بهدف 59 سجل أهداف الاتفاق اللاعب أمين يونس في الدقيقة 59 من زمن المباراة، ويحاول الاتحاد إحراز هدف التعادل على أمل اللحاق بالمباراة، أو على أقل تقدير المحافظة على أماله في تحقيق اللقب حتى الجولة رقم 30 والأخيرة من عمر المسابقة، التي لم تشهد أثارة ومتعة كما شهدتها هذا العام.
عودة الفهود جووووووووووول أول للاتحاد عن طريق رومارينهو، في الدقيقة 73 من زمن الشوط الثاني والمباراة سجله اللاعب من ركلة جزاء، ثم بعدها بأقل من دقيقة يحرز الاتحاد الهدف الثاني وهدف التقدم في الدقيقة 74 لنفس اللاعب البرازيلي رومارينهو، ليقلب الطاولة ويتشبث الفهود بالمنافسة حتى الرمق الأخير، يا لها من أثارة ومتعة نحن نكتب وكل دقيقة هناك تغير في النتائج.
جوووول ثالث حمد الله يقتل اللقاء بهدف قاتل ليتأجل الحسم للجولة الأخيرة من الدوري، الأقوى والأفضل والأمتع في المنطقة.
نتيجة مباراة الهلال والفتح اليوم
|الهلال
|3
|الفتح
|0
نتيجة الاتحاد والاتفاق حتى الدقيقة 75
|الاتحاد
|3
|الاتفاق
|1
جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد الجولة 29
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الهلال
|29
|19
|7
|3
|1
|27:61
|34
|64
|2
|الاتحاد
|29
|20
|4
|5
|1
|29:62
|33
|64
|3
|النصر
|29
|18
|4
|7
|1
|35:56
|21
|58
|4
|الشباب
|29
|15
|9
|5
|1
|36:52
|16
|54
|5
|ضمك
|29
|12
|7
|10
|1
|43:37
|-6
|43
|6
|الفتح
|29
|9
|8
|12
|1
|39:44
|5
|35
|7
|الفيحاء
|29
|8
|11
|10
|1
|23:21
|-2
|35
|8
|أبها
|29
|9
|8
|12
|1
|42:27
|-15
|35
|9
|الطائي
|29
|10
|4
|15
|1
|45:30
|-15
|34
|10
|التعاون
|29
|7
|12
|10
|1
|47:42
|-5
|33
|11
|الفيصلي
|29
|7
|12
|10
|1
|35:27
|-8
|33
|12
|الرائد
|29
|9
|6
|14
|1
|45:34
|-11
|33
|13
|الباطن
|29
|8
|8
|13
|1
|41:31
|-10
|32
|14
|الأهلي
|29
|6
|13
|10
|1
|43:38
|-5
|31
|15
|الإتفاق
|29
|7
|10
|12
|1
|47:39
|-8
|31
|16
|الحزم
|29
|4
|5
|20
|1
|47:23
|-24
|17
دوري المحترفين السعودي إثارة وتشويق
لذالك هو الدوري الأقوى والأمتع في العالم العربي، فلم تشهد أي مسابقة في الوطن العربي مثل هذه الإثارة والمنافسة حتى اللحظات الأخيرة، إلا في البريمرليج الدوري السعودي للمحترفين من أقوى البطولات في العالم، فهو مصنف من الدوريات العشر الكبرى من حيث الاهتمام الإعلامي، ويعد ثاني أقوى بطولة في القارة الصفراء على الإطلاق.
ملخص ونتيجة مباراة الهلال والفتح اليوم
قبل عشر دقائق من النهاية لا يزال الزعيم متقدم على الفتح بثلاثية، بعد أن أضاف موسى ماريجا الهدف الثالث في الدقيقة 80 من زمن اللقاء، دون مقابل وهي النتيجة التي تجعل الزعيم في الصراع للجولة الأخيرة، التي سوف تكون ممتعة وكل هذه الإثارة في صالح المشاهدين والجماهير.
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