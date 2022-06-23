انت الان تتابع خبر ترتيب الدوري التونسي قبل جولة من النهاية.. اشتعال المنافسة بين الترجي والاتحاد المنستيري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشتعلت المنافسة في الدوري التونسي قبل جولة من النهاية بين الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري، وذلك بعد أن فرط فريق العاصمة التونسية في انفراده بالصدارة.

الترجي عاد من سوسة بتعادل إيجابي مع مضيفه النجم الساحلي بهدف لهدف، في الجولة التاسعة من مجموعة التتويج في الدوري التونسي.

محمد بن حمود وضع فريق باب سويقة في المقدمة ثم تعادل حسين بن عيادة لصالح فريق جوهرة الساحل.

المباراة شهدت توقف لعدة دقائق في الشوط الأول، بعدما اقتحام جماهير النجم الساحلي الغاضبة، الملعب الأولمبي في سوسة، الذي استضاف اللقاء، في محاولة للاعتداء على لاعبي الترجي عقب تقدم الفريق الضيف في النتيجة.

الترجي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة على منافسه الاتحاد المنستيري، حيث فاز (1-0) على منافسه في المباراة التي جرت بينهما بالدور الأول بمدينة تونس، في حين خسر (3-2) في لقاء الإياب، الذي جرى بملعب (مصطفى بن جنات) بمدينة المنستير، ليتفوق فريق باب سويقة، بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه.

ترتيب الدوري التونسي