نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الأهلي والرائد اليوم 2022/06/23 صراع من أجل البقاء الراقي يستعيد نجمة قبل الموقعة الفاصلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستقبل الاهلي نظيرة فريق الرائد السعودي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، عندما يحين موعد مباراة الأهلي والرائد اليوم في الجولة 29 وقبل الأخيرة، من عمر مسابقة دوري المحترفين السعودي، يسعى كلا الفريقين للنجاة من مقصلة الهبوط وتحسين الترتيب في الجدول، تلعب جميع مباريات الجولة في نفس التوقيت اليوم لمزيد من العدالة وتكافؤ الفرص بين الفرق، سواء الهلال والاتحاد المتنافسين على اللقب، وبين أكثر من 10 فرق تبحث عن البقاء في دوري المحترفين.

أعلن الجهاز الطبي لفريق أهلي جدة عن جاهزية نجم الفريق هيثم عسيري، وأصبح من الناحية الطبية جاهز لخوض المباريات، والقرار في خوض اللاعب المباراة الحاسمة اليوم في الدوري في يد المدير الفني، ويحتلب الأهلي المركز إل 11 في الترتيب العام قبل المباراة برصيد 31 نقطة، بينما منافسة الليلة فريق الرائد في المركز أل 14 برصيد 30 نقطة، لذا من المتوقع أن نشهد صراع عنيف بين الفريقين للفوز بالثلاث نقاط.