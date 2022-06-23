انت الان تتابع خبر موعد مباراة الاهلي وبيراميدز في ربع نهائي كأس مصر.. اعرفوا امته والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتأهب النادي الأهلي لخوض مباراته القادمة ضمن منافسات دور الثمانية في مسابقة كأس مصر القديم موسم 2020/2021، وهي المؤجلة من العام الماضي، وتكون أمام بيراميدز، وتعد من المباريات الهامة في الأيام القادمة.

موعد مباراة الاهلي وبيراميدز في ربع نهائي كأس مصر

وسوف تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر يوم الأحد القادم 26 يونيو 2022 في تمام الساعة الـ 8:30 مساءاً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، والساعة الـ 9:30 مساءاً بتوقيت القاهرة والسودان والأردن وجنوب إفريقيا، والساعة الـ 10:30 مساءاً بتوقيت السعودية.

فوز الأهلي على غزل المحلة أمس

وحصل الأهلي على فوز كبير في المباراة الماضية أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، وهي التي أقيمت مساء أمس الأربعاء على ستاد الأهلي وي السلام ضمن منافسات الجولة الـ 22 في بطولة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز القادمة

وتقوم قناة أون تايم سبورت ببث المباراة لأنها لديها حقوق تقديم بطولة كأس مصر حصرياً، ومن الممكن متابعتها على البث المباشر الذي يكون على العديد من المواقع الإلكترونية عبر السوشيال ميديا وهي التي يريد متابعتها الجميع من عشاق الساحرة المستديرة.