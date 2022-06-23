نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب جدول الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 29 اليوم 2022/06/23 في المقال التالي
عمر شويل - جدة ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022/2021 من أهم موضوعات البحث الآن، من قبل جماهير الكرة السعودية بمختلف انتماءاتها، فمنهم من يبحث عن الصدارة ومن حسمها الزعيم أم العميد، ومنهم من يبحث عن ترتيب الدوري السعودي لمعرفة من الفرق الهابطة إلي دوري الدرجة الأولى الموسم القادم، فبعد مباريات الجولة 29 اليوم الخميس، والتي أقيمت في وقت واحد لتكافؤ الفرص أصبح موقف الدوري أكثر وضوحاً على اللقب وعلى البقاء في الدوري، وفيما يلي أحدث ترتيب لجدول الدوري بعد نهاية مباريات اليوم.
ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين 2022
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الاتحاد
|28
|19
|4
|5
|2
|28:59
|31
|61
|2
|الهلال
|28
|18
|7
|3
|2
|27:58
|31
|61
|3
|النصر
|28
|17
|4
|7
|2
|34:52
|18
|55
|4
|الشباب
|28
|15
|8
|5
|2
|35:51
|16
|53
|5
|ضمك
|28
|12
|7
|9
|2
|41:36
|-5
|43
|6
|الفتح
|28
|9
|8
|11
|2
|36:44
|8
|35
|7
|الفيحاء
|28
|8
|10
|10
|2
|23:21
|-2
|34
|8
|الطائي
|28
|10
|4
|14
|2
|44:30
|-14
|34
|9
|أبها
|28
|9
|7
|12
|2
|42:27
|-15
|34
|10
|التعاون
|28
|7
|11
|10
|2
|46:41
|-5
|32
|11
|الأهلي
|28
|6
|13
|9
|2
|40:37
|-3
|31
|12
|الإتفاق
|28
|7
|10
|11
|2
|44:38
|-6
|31
|13
|الفيصلي
|28
|6
|12
|10
|2
|35:26
|-9
|30
|14
|الرائد
|28
|8
|6
|14
|2
|44:31
|-13
|30
|15
|الباطن
|28
|7
|8
|13
|2
|40:29
|-11
|29
|16
|الحزم
|28
|4
|5
|19
|2
|43:22
|-21
|17
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترتيب جدول الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 29 اليوم 2022/06/23 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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