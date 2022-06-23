انت الان تتابع خبر بنفكركم.. ترتيب الدوري السعودي قبل جولة الحسم اليوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي قد تحمل حسم اللقب المتصارع عليه من الهلال والاتحاد.

الصراع مشتعل بين الهلال والاتحاد على الظفر بلقب الدوري، فبعد ن كان العميد متصدر المسابقة وقريب من اللقب، عاد الزعيم من بعيد لينتزع الصدارة ويقرب كأس البطولة من البقاء في الرياض.

ونستعرض معكم ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الجولة 29 من المسابقة.

ترتيب الدوري السعودي

المركز الأول : الهلال 61 نقطة

المركز الثاني: الاتحاد 61 نقطة

المركز الثالث: النصر 55 نقطة

المركز الرابع: الشباب 53 نقطة

المركز الخامس: ضمك 43 نقطة

المركز السادس : الفتح 35 نقطة

المركز السابع: الفيحاء 34 نقطة

المركز الثامن: أبها 34 نقطة

المركز التاسع: الطائي 34 نقطة

المركز العاشر: التعاون 32 نقطة

المركز الحادي عشر: الأهلي 31 نقطة

المركز الثاني عشر: الاتفاق 31 نقطة

المركز الثالث عشر: الفيصلي 30 نقطة

المركز الرابع عشر: الرائد 30 نقطة

المركز الخامس عشر: الباطن 29 نقطة

المركز الأخير : الحزم 17 نقطة