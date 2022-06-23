نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة النصر والحزم اليوم .. موعد المباراة و القنوات الناقلة لها في الجولة 29 من الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم في السطور التالية تفاصيل موعد مباراة النصر والحزم اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة للمباراة. التي يترقبها الكثير من جماهير العالمي والتي تأتي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري كأس خادم الحرمين الشريفين. حيث يسعى نادي النصر السعودي في مباراة الحزم اليوم لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديد من أجل الحفاظ على مكانته في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي. خاصة وأن نادي الشباب يليه في المركز الرابع بفارق نقطتين فقط. وفي غصون ذلك نتعرف في هذا المقال على موعد مباراة النصر اليوم و القنوات الناقلة.

مباراة النصر والحزم اليوم

مباراة النصر والحزم اليوم يدخلها العالمي بقيادة مدربة ميجيل رسو. وسط غيابات بين صفوف الفريق والتي إحداها بسبب الإصابة أو التوقف. حيث يفتقد نادي النصر السعودي في مباراة الحزم اليوم بالجولة التاسعة والعشرين لخدمات مدافعه على لاجامي وذلك بعد تعرضه للإصابة مؤخرًا. كما يغيب عن مباراة اليوم اللاعب أنسيلمو دي مورايس لاعب خط الوسط. إضافة إلى ذلك لن يشارك اللاعب منصور الشمري في المباراة وذلك بعد تعرضه للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

موعد مباراة النصر والحزم اليوم في الدوري السعودي

يأتي موعد مباراة النصر والحزم في الجولة التاسعة والعشرين من دوري كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم الخميس والذي يوافق الثالث والعشرين من شهر مايو 2022. فيما تجدر الإشارة إلى أن المباراة ستقام على ملعب نادي الحزم السعودي وذلك في هذه التوقيتات التالية:

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة النصر والحزم اليوم السعودية في تمام الساعة 9:00 مساءً مصر في تمام الساعة 8:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 10:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 9:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم

جدير بالذكر أن من المقرر أن يتم بث مباراة النصر ضد الحزم في الدوري السعودي. من خلال ر قناة SSC SPORT 4HD. وذلك بصوت المعلق الرياضي خالد المديفر. على هذه الترددات التالية:

تردد قناة SSC الرياضية الناقلة لمباراة النصر والحزم

القمر الصناعي نايل سات التردد 12523 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

مباراة النصر ضد الحزم على قناة SSC قمر عربسات

القمر الصناعي عرب سات التردد 11747 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ ¾ الجودة SD

مباراة النصر اليوم

وبعد التعرف على تفاصيل مباراة النصر اليوم. نشير إلى أن نادي النصر السعودي يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان. وذلك برصيد 58 نقطة بعدما لعب 28 مباراة. وفاز العالمي في 17 مباراة. إضافة إلى ذلك فقد تعادل في 4 مباريات. وخسر 7 جولات. وعلى الجانب الآخر يأتي نادي الحزم السعودي في المركز الأخير من جدول ترتيب الدوري وذلك برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة. وفاز 4 مباريات فقط وتعادل 5 مباريات وخسر 19 مباراة.