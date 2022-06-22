انت الان تتابع خبر موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره بيرامبدز، ضمن منافسات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر 2020-2021.

موعد المباراة

وتقام المباراة بين الأهلي وبيراميدز في كأس مصر موسم 2020-2021، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بإدارة تحكيمية أجنبية، حسبما صرح عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بناء على طلب النادي الأهلي.

والفائز في مواجهة الأهلي وبيراميدز، يتأهل إلى دور نصف النهائي لمواجهة بتروجيت يوم 21 يوليو المقبل، على أن يلتقي الفائز الزمالك بنهائي البطولة.

وانتهت آخر مواجهة جمعت بين الأهلي وبيراميدز بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، وكانت في الجولة الثامنة الدوري الممتاز، وأحرز ثلاثية الأهلي كلا من، محمد شريف، وعمر السولية، ومحمد مجدي أفشة.