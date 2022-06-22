منتخب سوريا يهزم فلسطين في بطولة غرب آسيا
استهل المنتخب السوري للناشئين لكرة القدم مشاركته ببطولة غرب آسيا المقامة حالياً في الأردن بفوز مهم على منتخب فلسطين بهدفين لهدف وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب العقبة.
وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) سيلتقي المنتخب السوري بمباراته الثانية في البطولة ضمن المجموعة الثانية مع منتخب لبنان يوم الجمعة القادم على أن يواجه نظيره الكويتي يوم الأحد المقبل.
وبحسب نظام البطولة يتأهل الأول والثاني من مجموعتي البطولة إلى الدور نصف النهائي والمتأهلان يلعبان المباراة النهائية في الثلاثين من الشهر الجاري.
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