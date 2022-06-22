نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شراء وحجز تذاكر مباراة الأهلي السعودي والرائد في الدوري السعودي عبر منصة مكاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم طريقة شراء وحجز تذاكر مباراة الأهلي السعودي والرائد في الدوري السعودي ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري السعودي، دوري الأمير محمد بن سلمان في مسابقة الدوري السعودي وسط حالة من الترقب بين كلا من الأهلي السعودي والرائد قبل أسبوعين من نهاية الدوري السعودي.

طريقة حجز تذاكر مباراة الأهلي السعودي والرائد

يمكن حجز تذاكر مباراة الأهلي السعودي والرائد من خلال منصة مكاني.

الدخول على منصة مكاني.

إختيار كلمة “شراء التذاكر”

تسجيل الدخول عبر منصة مكاني حال كانت لك عضوية مسبقة.

يمكن عمل عضوية جديدة إذا كانت هي المرة الأولى لزيارة منصة مكاني.

إختيار الدرجة المناسبة لك في ملعب المباراة ومن ثم دفع ثمن تذاكر المباراة.

ترتيب الدوري السعودي

بالنظر إلى جدول ترتيب الدوري السعودي، نجد كلا من الهلال والاتحاد السعودي يتصدرا جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يتنافس هناك مجموعة من الأندية من أجل الهروب من قاع الدوري السعودي تجنبا للذهاب للدرجة الأدنى في الدوري السعودي.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 28 19 4 5 2 28:59 31 61 2 الهلال 28 18 7 3 2 27:58 31 61 3 النصر 28 17 4 7 2 34:52 18 55 4 الشباب 28 15 8 5 2 35:51 16 53 5 ضمك 28 12 7 9 2 41:36 -5 43 6 الفتح 28 9 8 11 2 36:44 8 35 7 الفيحاء 28 8 10 10 2 23:21 -2 34 8 الطائي 28 10 4 14 2 44:30 -14 34 9 أبها 28 9 7 12 2 42:27 -15 34 10 التعاون 28 7 11 10 2 46:41 -5 32 11 الأهلي 28 6 13 9 2 40:37 -3 31 12 الإتفاق 28 7 10 11 2 44:38 -6 31 13 الفيصلي 28 6 12 10 2 35:26 -9 30 14 الرائد 28 8 6 14 2 44:31 -13 30 15 الباطن 28 7 8 13 2 40:29 -11 29 16 الحزم 28 4 5 19 2 43:22 -21 17

جدول ترتيب الدوري السعودي قد يتغير

بالنظر إلى جدول ترتيب الدوري السعودي، نجد الهلال السعودي والاتحاد السعودي في المركز الأول برصيد 61 نقطة، ويحتل الأهلي السعودي المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، ولا يجد أهلي جدة نفسه في مأمن من البقاء في الدوري السعودي إلا من خلال تحقيق الفوز في تلك المباراة أمام الرائد والذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة وهو مايجعل المباراة ديربي قوي بين أهلي جدة والرائد.

توقعات نتيجة مباراة أهلي جدة والرائد

يتوقع الجميع أن تكون نتيجة مباراة أهلي جدة والرائد صعبة التوقع في ظل حساسية المباراة والتي تحسم مقعد من مقاعد الهبوط، ومن المرتقب أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا كبيرا من جانب جماهير أهلي جدة من أجل مساندة أهلي جدة بشكل كبير ترقبا لنتيجة المباراة في النهاية.

هذا وسنتابع معكم نتيجة مباراة أهلي جدة والرائد في تلك المواجهة المرتقبة بين أهلي جدة والرائد في واحدة من المباريات المرتقبة من أجل الفوز في نهاية المباراة لتحقيق نتيجة طيبة بين أهلي جدة والرائد.