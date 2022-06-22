نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري السعودي 1443 في الأسبوع 29 ومواعيد المباريات وصراع القمة بين الهلال والاتحاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم جدول ترتيب الدوري السعودي 1443 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الأسبوع 29 من مسابقة الدوري السعودي ومواعيد المباريات والتي تقام في توقيت واحد بتوقيت السعودية في جولة تشهد صراع في القمة بين كلا من اتحاد جدة والهلال السعودي من أجل حسم لقب الدوري السعودي.

جدول ترتيب الدوري السعودي 1443

يذكر أن جدول ترتيب الدوري السعودي سيتم تحديثه بشكل متجدد مع نتائج مباريات الأسبوع 29 والتي تقام في توقيت واحد في تمام التاسعة مساء بتوقيت السعودية وسط متابعة قوية من جانب كل الجماهير السعودية.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 28 19 4 5 2 28:59 31 61 2 الهلال 28 18 7 3 2 27:58 31 61 3 النصر 28 17 4 7 2 34:52 18 55 4 الشباب 28 15 8 5 2 35:51 16 53 5 ضمك 28 12 7 9 2 41:36 -5 43 6 الفتح 28 9 8 11 2 36:44 8 35 7 الفيحاء 28 8 10 10 2 23:21 -2 34 8 الطائي 28 10 4 14 2 44:30 -14 34 9 أبها 28 9 7 12 2 42:27 -15 34 10 التعاون 28 7 11 10 2 46:41 -5 32 11 الأهلي 28 6 13 9 2 40:37 -3 31 12 الإتفاق 28 7 10 11 2 44:38 -6 31 13 الفيصلي 28 6 12 10 2 35:26 -9 30 14 الرائد 28 8 6 14 2 44:31 -13 30 15 الباطن 28 7 8 13 2 40:29 -11 29 16 الحزم 28 4 5 19 2 43:22 -21 17

يذكر أن جدول ترتيب الدوري السعودي يشهد تساوى كلا من الهلال واتحاد جدة في عدد النقاط، حيث يحتل كلا من الهلال والاتحاد المركز الأول برصيد 62 نقطة في المركز الأول لكل فريق وكذلك صراع في قاع جدول الدوري السعودي من أجل الهروب من شبح الهبوط والذي يهدد عددا من الفرق السعودية أمثال الباطن والرائد والفيصلي والاتفاق والأهلي والتعاون خاصة بعد تأكد هبوط الحزم لدوري الدرجة الأولى.

حبس الأنفاس في الدوري السعودي

يذكر أن الجماهير السعودية تحبس أنفاسها مع الجولتين التاسعة والعشرون والثلاثون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مواعيد مباريات الأسبوع التاسع والعشرون في الدوري السعودي

موعد مباراة الأهلي والرائد …. التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق …. التاسعة مساء بتوقيت السعودية

موعد مباراة التعاون والشباب … التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الهلال والفتح … التاسعة مساء بتوقيت السعودية

موعد مباراة أبها والفيحاء … التاسعة مساء بتوقيت السعودية

موعد مباراة الفيصلي والطائي … التاسعة مساء بتوقيت السعودية

موعد مباراة الحزم والنصر … التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الباطن وضمك … التاسعة مساء بتوقيت السعودية

ترقب نتائج مباريات الدوري السعودي

يذكر أن جماهير الاتحاد السعودي وكذلك جماهير الهلال السعودي ستنتظر بقوة نتائج المباريات خاصة وأن أي نتيجة ستؤثر على حظوظ الأخر في الحصول على الدوري السعودي لكرة القدم، فالهلال السعودي يتساوى مع اتحاد جدة في عدد النقاط برصيد 61 نقطة وهو الأمر الذي يضع المزيد من المنافسة والتحديات الكبيرة على الاتحاد والهلال من أجل حسم لقب الدوري السعودي وفي حال تساوت النقاط بينهما سيكون المتوج هو الهلال السعودي نظرا لتفوقه في المواجهات المباشرة.