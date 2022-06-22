نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري الخميس 23 يونيو والقنوات الناقلة وترتيب الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر لها اليوم الخميس 23\06\2022، حيث يستضيف استاد الأمير محمد بن فهد أحداث مباراة الاتحاد القادمة في الدوري ضد الاتفاق، وتأتي المباراة ضمن مباريات الأسبوع 29 من عمر الدوري السعودي، مباراة تحظى باهتمام إعلامي وجماهيري كبير نظراً للمنافسة الشرسة هذا الموسم على حسم لقب الدوري بين الاتحاد والهلال، لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقع ثقفني لنترك بين أيديكم تغطية إعلامية شاملة عن المباراة، من حيث الموعد والقنوات الناقلة وترتيب الدوري السعودي وحظوظ الفرق المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم الاتحاد والهلال.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق

الساعة كم مباراة الاتحاد اليوم سؤال يتم البحث عنه بكثافة يوم المباراة، لذلك سوف نقدم لكم موعد ماتش الاتحاد والاتفاق القادمة في الدوري بالتفصيل. تأتي المباراة ضمن مباريات الأسبوع 29 من الدوري حسب التوقيتات التالية:-

18:00:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

19:00:- بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

20:00:- بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

21:00:- بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والبحرين والكويت وقطر والأردن ولبنان وفلسطين.

22:00:- بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الاتحاد وحلم اللقب التاسع الغائب عن خزائن النادي من 2009

يدخل الاتحاد المباراة برغبة قوية وأكيدة في الفوز بها بعدد كبير من الأهداف، مباراة لا تحتمل فقد أي نقاط للعميد، العميد الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب العاشر في تاريخه، يفرط في الفرصة ويمنح الهلال الأمل في الاحتفاظ باللقب الغالي بعد تعثر العميد في آخر مبارتين وكانت أحدهما أمام الهلال.

يحتل العميد المركز الأول برصيد 61 نقطة من 28 مباراة، فاز في 19 مباراة وتعادل في 4 وخسر 5 مباريات. أحرز 59 هدف واستقبلت شباكه 28. فيما يأتي في المركز الثاني الهلال بنفس النقاط 61 نقطة ولكن بهدف أقل من الاتحاد، لذلك المنافسة تشتعل بين الكبيرين على حسم اللقب موسم 2021\2022.

الاتفاق

فيما يدخل الاتفاق المباراة على أمل تقديم عرض قوي والخروج من المباراة ولو بنقطة التعادل. يحتل الاتفاق المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة ويسعى للفوز والحصول على الثلاث نقاط والهروب من قاع الترتيب.

ترتيب الدوري السعودي حتى الجولة 28

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 28 19 4 5 2 28:59 31 61 2 الهلال 28 18 7 3 2 27:58 31 61 3 النصر 28 17 4 7 2 34:52 18 55 4 الشباب 28 15 8 5 2 35:51 16 53 5 ضمك 28 12 7 9 2 41:36 -5 43 6 الفتح 28 9 8 11 2 36:44 8 35 7 الفيحاء 28 8 10 10 2 23:21 -2 34 8 الطائي 28 10 4 14 2 44:30 -14 34 9 أبها 28 9 7 12 2 42:27 -15 34 10 التعاون 28 7 11 10 2 46:41 -5 32 11 الأهلي 28 6 13 9 2 40:37 -3 31 12 الإتفاق 28 7 10 11 2 44:38 -6 31 13 الفيصلي 28 6 12 10 2 35:26 -9 30 14 الرائد 28 8 6 14 2 44:31 -13 30 15 الباطن 28 7 8 13 2 40:29 -11 29 16 الحزم 28 4 5 19 2 43:22 -21 17

القنوات الناقلة للمباراة

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري هي قنوات ssc الرياضية حيث أنها هي المالكة لحقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين. ولم يتم حتى الآن تحديد معلق المباراة وسوف نوافيكم بكل جديد يخص المباراة.