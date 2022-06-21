انت الان تتابع خبر الغيابات تضرب صفوف الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيعاني الأهلي من الغيابات في صفوف لاعبيه في مواجهة فريق غزل المحلة بسبب الإصابات المختلفة.

الأهلي سيلتقي مع غزل المحلة يوم الأربعاء المقبل 22 يونيو، في الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد تعادل بهدفين لهدفين، مع الزمالك في مباراة القمة 124 بالجولة 20 من مسابقة الدوري.

غيابات الأهلي أمام غزل المحلة

وسيفتقد الأهلي في مباراة غزل المحلة، لجهود كل من أليو ديانج الذي يعاني من كدمة بالقرب من الرباط الداخلي للركبة وكذلك محمد عبد المنعم الذي يعاني من الإصابة بالعضلة الضامة وعلي لطفي والذي يعاني من إصابة في اليد وغاب الثلاثي عن مباراة القمة.

كما من المرجح غياب علي معلول عن مباراة الأهلي وغزل المحلة بسبب معاناته من آلام في العضلة الضامة، والجهاز الطبي يطلب استبعاده من لقاء المحلة لتجهيزه قبل مواجهة بيراميدز في كأس مصر.