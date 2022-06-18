موعد مباراة السعودية وأوزبكستان بتوقيت السعودية في نهائي كأس أسيا تحت 23 سنة

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس أسيا تحت 23 سنة، حيث تستعد السعودية لمواجهة أوزبكستان في نهائي مرتقب، تحاول السعودية الفوز على أوزبكستان في مواجهة هامة وحاسمة في مباراة تتابعها كل الجماهير السعودية في مواجهة أوزبكستان المرتقبة في نهائي كأس أسيا تحت 23 سنة.

موعد مباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس أسيا تحت 23 سنة

من المرتقب أن تقام مباراة السعودية وأوزبكستان في تمام الرابعة عصر الأحد بتوقيت السعودية.

هذا وتنقل كلا من قنوات bein sport وقناة SSC7 HD مباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس أسيا تحت 23 سنة في مواجهة مرتقبة وتتابعها كافة الجماهير السعودية في كل المدن السعودية في كل مكان.

يذكر أن مباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس أسيا تحت 23 ستقام على ملعب بنيودكور في العاصمة طشقند في نهائي النسخة الخامسة من كأس أسيا تحت 23 سنة.

السعودية تختتم الإستعدادات لمواجهة أوزبكستان

كان المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 سنة قد اختتم كل التدريبات في طشقند وذلك استعدادا لمواجهة أوزبكستان في نهائي كأس أسيا تحت 23 سنة، وكان ياسر بن حسن المسحل، رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم قد زار السعودية وتابع المران الأخير وقام بتحفيز الأخضر السعودي من أجل الفوز باللقب السعودي.

كان لاعبو الأخضر السعودي قد اختتموا التدريبات الخاصة بهم تحت قيادة المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد وسط مران تكتيكي من أجل التدريب على الكرات الثابتة، كما تدرب الأخضر السعودي على ركلات الترجيح تحسبا لذهاب مباراة السعودية وأوزبكستان لركلات الترجيح.

كانت السعودية قد وصلت لنهائي كأس أسيا بعدما تصدرت المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط وجاء منتخب اليابان في المركز الثاني، ونجحت السعودية في الفوز على فيتنام في ربع النهائي بهدفين، ونجحت السعودية في الفوز على أستراليا بهدفين في نصف نهائي كأس أسيا تحت 23 سنة.

توقعات نتيجة مباراة السعودية وأوزبكستان

بخصوص نتيجة مباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس أسيا تحت 23 سنة، يتوقع الجميع أن تكون مباراة السعودية وأوزبكستان قوية خاصة في ظل قوة المنتخب الأوزباكي ورغبة الأخضر السعودي في الفوز على أوزبكستان في نهائي البطولة والحصول عليها، ولن تكون المباراة سهلة بكل تأكيد على السعودية.