معلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك .. كروان التعليق

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رياض - احمد صلاح - مدحت شلبي كروان التعليق المصري، سيكون معلقاً على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستنطلق في تمام الثامنة مساء الأحد بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد الأهلي وي السلام في الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022.

مباراة القمة سيديرها الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا مونتيرو، كحكم ساحة، ويعاونه كلًا من إينيجو برييتو لوبيز، مساعد أول، وديجو باربيو سيلفيا، مساعد ثاني، وسيزر سوتو جرادا، حكم رابع.

معلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

مباراة القمة 124 بين الأهلي والزمالك، ستذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1، ويعلق عليها مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى، وحاتم بطيشة عبر القناة الصوتية الثانية.

ويعد مدحت شلبي من ابرز المعلقين الذين قاموا بالتعليق على مباريات القمة وله جمل مشهورة في التعليق بالديربي القاهري.