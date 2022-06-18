موقع تذاكر مباراة الأهلي والرائد “29” حجز تذاكر مباراة الأهلي والرائد منصة مكاني makani.com

مع أقتراب موعد مباريات الجولة 29 من عمر الدوري السعودي، أصبح البحث مكثف عن موقع تذاكر مباراة الأهلي والرائد القادمة، خاصة في ظل وضع الفريقين الصعب وتهديدهم بالهبوط إلي دوري الدرجة الأولى، تلعب عدة مباريات هامة في الجولة 29 من عمر الدوري، أهمها مباراة الهلال والفتح التي يستضيفها نادي الفتح على ملعبة، وكذالك لقاء هام أخر وهو لقاء الاتحاد والاتفاق ونحن من خلال هذا المقال، سوف نقدم لكم رابط الحجز الإلكتروني للقاء وطريقة الحجز.

موقع تذاكر مباراة الأهلي والرائد القادمة

الدخول على موقع منصة مكاني لحجز تذاكر المباريات makani.com .

. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور المطلوبة لدخول الموقع.

الضغط على تسجيل الدخول ثم أضغط الفاعليات المتاحة الآن.

حدد مباراة الأهلي والرائد.

حدد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها ثم قم بتحديد رقم المقعد.

أدفع ثمن التذكرة أون لاين ليتم تأكيد الحجز.

أخيراً قم بطبع التذكرة عبر تطبيق توكلنا.

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