نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تذاكر مباراة الأهلي والرائد “29” حجز تذاكر مباراة الأهلي والرائد منصة مكاني makani.com في المقال التالي
مع أقتراب موعد مباريات الجولة 29 من عمر الدوري السعودي، أصبح البحث مكثف عن موقع تذاكر مباراة الأهلي والرائد القادمة، خاصة في ظل وضع الفريقين الصعب وتهديدهم بالهبوط إلي دوري الدرجة الأولى، تلعب عدة مباريات هامة في الجولة 29 من عمر الدوري، أهمها مباراة الهلال والفتح التي يستضيفها نادي الفتح على ملعبة، وكذالك لقاء هام أخر وهو لقاء الاتحاد والاتفاق ونحن من خلال هذا المقال، سوف نقدم لكم رابط الحجز الإلكتروني للقاء وطريقة الحجز.
موقع تذاكر مباراة الأهلي والرائد القادمة
- الدخول على موقع منصة مكاني لحجز تذاكر المباريات makani.com.
- تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور المطلوبة لدخول الموقع.
- الضغط على تسجيل الدخول ثم أضغط الفاعليات المتاحة الآن.
- حدد مباراة الأهلي والرائد.
- حدد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها ثم قم بتحديد رقم المقعد.
- أدفع ثمن التذكرة أون لاين ليتم تأكيد الحجز.
- أخيراً قم بطبع التذكرة عبر تطبيق توكلنا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موقع تذاكر مباراة الأهلي والرائد “29” حجز تذاكر مباراة الأهلي والرائد منصة مكاني makani.com على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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