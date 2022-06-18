نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاهلي والزمالك بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة في قمة الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة الأهلي والزمالك بتوقيت السعودية المقرر لها مساء الأحد في الأسبوع العشرون من مسابقة الدوري المصري، ويستعد الأهلي والزمالك لمباراة قوية من أجل هدف واحد من جانب الأهلي والذي يسعى إلى زيادة الفارق بينه وبين الزمالك، بينما يسعى الزمالك إلى تقليل الفارق بينه وبين الأهلي على قمة جدول مسابقة الدوري المصري لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بتوقالدوري المصرييت السعودية

موعد مباراة الأهلي والزمالك بتوقيت السعودية ………. 9:00 مساء.

يسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز على الأهلي في وجود شيكابالا وزيزو، بينما يحاول الأهلي في ظل حماس سامي قمصان والذي يتولى الإدارة الفنية مؤقتا للقلعة الحمراء بعد رحيل موسيماني، ويحاول قمصان إستغلال الحالة المعنوية العالية للاعبي فريقه بعد الفوز الكبير على إيسترن كومباني في ظل عودة اللاعبين الدوليين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تقوم قناة أون تايم سبورت الأولى بنقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مع وجود ستديو تحليلي لمباراة الأهلي والزمالك قبل إنطلاق المباراة بنحو الساعتين من أجل تحليل تشكيل الفريقين وكذلك قراءة في عقل كلا من فيريرا وكذلك سامي قمصان من أجل معرفة خطة اللعب المتوقعة.

من المقرر أن يدير مباراة الأهلي والزمالك الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا ليدير مباراة الأهلي والزمالك في قمة الأهلي والزمالك المرتقبة من جانب جماهير الأهلي والزمالك، ويدخل الأهلي مباراة الزمالك بعدد نقاط 44 نقطة من 20 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 17 مباراة في ظل منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

توقعات نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري

من المرتقب أن تكون نتيجة مباراة الأهلي والزمالك لصالح الأهلي في ظل قوة لاعبيه، كما يعزز التوقع الغيابات المؤثرة في قائمة الزمالك وأبرزها طارق حامد ومحمد أبو جبل والمثلوثي وحازم إمام وأحمد فتوح، وكلها تغييرات ستؤثر بشكل كبير على نتيجة مباراة الأهلي والزمالك والمرتقبة والتي تقام مساء الأحد في تمام التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت مصر.