نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عوده الدوري السعودي وبداية الموسم الجديد وأخبار المنتخب (الجولة 29) في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عوده الدوري السعودي أصبحت الأكثر بحثًا على محركات البحث العالمية، في الساعات والأيام القليلة الماضية، وستظل كذلك حتى استئناف مباريات دوري المحترفين السعودي موسم 2022/2021 ، خصوصًا مع فترة التوقف الدولي في المرحلة المقبلة، نتيجة خوض المنتخب السعودي أولى استعداداته للمشاركة في كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر أواخر العام الجاري، وضمن الأجندة الدولية، كما سنتعرف على موعد انطلاقة الموسم الجديد، وفق ما أعلنته قبل ساعات رابطة الدوري السعودي للمحترفين .

في السطور التالية، نتعرف تفصيلًا على موعد عوده دوري محمد بن سلمان للمحترفين 2022 ، بالإضافة إلى موعد مباريات الجولة المقبلة، والمواجهات المرتقبة، إلى جانب الموعد المعلن للموسم الجديد في دوري المحترفين السعودي ، وكذلك آخر أخبار المنتخب السعودي لكرة القدم .

موعد عوده الدوري السعودي

انتهت يوم الأحد 29 مايو 2022، آخر مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، عن الجولة 28.

وذلك قبل الدخول إلى الأجندة الدولية، وفترة التوقف الدولي لخوض المنتخبات عدد من المباريات الودية والرسمية.

والتي تندرج بعضها في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها مونديال قطر 2022 .

إلى جانب لاعبي الدوري السعودي المحترفين ، والمنتسبين إلى منتخبات أفريقية.

حيث تخوض المنتخبات العربية والأفريقية ، غمار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر أن تستضيفها ساحل العاج العام المقبل.

وكانت مسابقة الدوري السعودي قد تعرضت للتوقف أكثر من مرة هذا الموسم.

جاءت المرة الأولى، نتيجة خوض المنتخب السعودي غمار بطولة كأس العرب 2021 ، والتي قدم خلالها بالتشكيلة الاحتياطية مردود متواضع للغاية!.

وهي بالمناسبة البطولة التي توج بها المنتخب الجزائري على حساب شقيقه التونسي.

كما توقفت كذلك، بسبب خوض الأخضر مباريات تصفيات كأس العالم 2022 .

والتي تأهل إليها بعد احتلال صدارة المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة للمونديال.

وتعطلت المسابقة كذلك، حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

نتائج مباريات الجولة 28 وترتيب الدوري السعودي

أسفرت مواجهات الجولة 28 من دوري المحترفين السعودي 2022 ، عن نتائج متباينة، نستعرضها فيما يلي:

وعلى غير المتوقع، تغير ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين 2022 .

وذلك إثر نتيجة مباراة الكلاسيكو السعودي بين الهلال والاتحاد.

إضافة إلى مفاجأة الطائي أمام العميد.

ليكون شكل و جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين على النحو التالي:

موعد مباريات الجولة 29 من الدوري السعودي .. وأبرز المواجهات

من المقرر استئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022 ، يوم السبت 18 يونيو 2022 .

على أن تلعب جميع المباريات في توقيت واحد، عملًا بـ “مبدأ تكافؤ الفرص”، في الجولتين الأخيرتين.

ويخوض رباعي الترتيب في جدول البطولة الأعرق عربيًا وآسيويًا، مواجهات نارية.

وللمفارقة، فإن مبارياتهم ستكون خارج الديار.

إذ تقام مباراة الفتح والهلال ، والتي يعول عليها الزعيم في تحقيق انتصار سيدفعه للتمسك بالصدارة.

بينما تلعب مباراة الاتفاق والاتحاد ، وهي مواجهة صعبة على العميد، الطامح لاستعادة حظوظه في اللقب.

فيما ستكون مباراة الحزم والنصر ، فرصة للعالمي من أجل العمل على العودة للبطولات الآسيوية.

أما مباراة التعاون والشباب ، فيأمل الليوث من خلالها لإنهاء المسابقة في أفضل ترتيب ممكن.

إليكم مباريات الجولة 29 من دوري المحترفين بن سلمان للمحترفين 2022 ومواعيد المواجهات:

موعد انطلاقة الموسم الجديد

في اعلان مقتضب، ودون الخوض في تفاصيل كثيرة، أعلنت رابطة الأندية السعودية للمحترفين عن موعد الموسم الجديد من دوري المحترفين السعودي .

وعبر الحساب الرسمي لها على “تويتر”، أفادت الرابطة بتحديد يوم 25 أغسطس 2022 ، موعدًا لانطلاق الموسم الجديد من دوري محمد بن سلمان للمحترفين 2023/2022 .

آخر أخبار المنتخب السعودي

من آخر أخبار المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، حيث وصلت بعثة الفريق إلى مدينة أليكانتي الإسبانية.

والتي يخوض خلالها الصقور أولى استعداداتهم من أجل مونديال قطر 2022 .