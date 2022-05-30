انت الان تتابع خبر "ŇÔŴ"..نتيجة واهداف مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا اليوم 2022 والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - مباراة قوية ومثيرة شهدت أداء مميزة من جانب الفريقين منذ انطلاق اللقاء في منافسات دور نهائي دوري ابطال افريقيا 2022، والتي جمعت بين النادي الاهلي المصري ونظيره فريق الوداد المغربي، والتي جاءت من خلال ستاد المركب الرياضي محمد الخامس في المغرب، ليقدم الفريقين اداء مميز ولكن التفوق في الشوط الاول من المباراة يكون لصالح الفريق المغربي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور نتيجة واهداف مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا اليوم 2022.

وقد فرض الفريق السيطرة في اللحظات الاولى من المباراة سعيا الى اقتناص الفوز والحصول على اللقب الافريقي الغالي هذه النسخة، فيما تمكن فريق الوداد المغربي من احراز الهدف الاول في المباراة النهاية في احداث الشوط الاول من اللقاء ليتفوق على النادي الاهلي، فيما تستمر محاولات النادي الاهلي قائمة حتى نهاية الشوط الاول لادراج هدف التعادل واحراز اهداف التفوق والتغلب على الفريق المغربي في ملعبة وسط جماهيره.

اهداف مباراة الاهلي والوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا

وقد ظهرت رغبة الفريقين منذ انطلاق احداث المباراة عند التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في احراز التفوق واقتناص اللقب الافريقي هذه النسخة، وقد كان النادي الاهلي المصري قد بدأت المباراة النهائية ضد فريق الوداد المغربي اليوم بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بتشكيل قد جاء على النحو التالي.