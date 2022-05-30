الآن ŇÔŴ الشوط الثاني بدون تقطيع... بث مباشر الاهلي والوداد يلا شوت.. ماتش الاهلى || مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر اليوم 30-5-2022 يلا شوت البث المباشر لحظه بلحظه

مشاهدة مباراة الاهلي والوداد بث مباشر

بث مباشر الاهلي والوداد الان، ويدخل الأهلي بعد أن حسم تأهله إلى النهائي على حساب وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 6-2 بمجموع مباراتي الذهاب والاياب، فيما يدخل الوداد بعد تخطي بترو اتلتيكو بنتيجة 4-2، ليضرب موعداً مع الاهلى المصرى في نهائي مرتقب. بث مباشر الاهلي يلا شوت.

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مباشر الاهلى والوداد ، في سياق آخر، تاريخياً تواجهها الفريقان في 10 مباريات سابقة حقق خلالها الاهلي الفوز في أربع مواجهات، فيما حقق الوداد الفوز في مباراتين، وتعادلا في 4 مناسبات، وكانت آخر المواجهات في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف، في مجموع المباراتين.

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سيسعد الأهلي المصري بالوصول إلى نهائي الكاف دوري الأبطال للمرة الرابعة في السنوات الخمس الماضية، خاصةً بعد الفشل في الفوز والتسجيل في ثلاث من مبارياته الأربع الأولى، أنهى الشياطين الحمر دور المجموعات بفارق ست نقاط عن صاحب المركز الأول ماميلودي صنداونز، قبل أن يفوز بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين على الرجاء الرياضي في ربع النهائي.

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مشاهدة مباراة الاهلى اليوم الأهلي، الفريق الأكثر تتويجا في تاريخ CAF دوري الأبطال بـ10 ألقاب، سيتطلع أيضا ليكون أول فريق يفوز بالبطولة في ثلاثة مواسم متتالية بعد فوزه على الزمالك وكايزر تشيفز في موسم 2019-20 ونهائيات 2020-21 على التوالي.

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مشاهدة مباراه الاهلي والوداد الرياضي المغربي لايف اون لاين تقام اليوم الإثنين في تغطية بث مباشر حي لجميع أحداث المباراة منذ البداية التي سوف تكون في تمام الساعة:

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية

9:00 مساءاً بتوقيت مصر

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان

10:00 مساءاً بتوقيت العراق

9:00 مساءاً بتوقيت السودان

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا

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تنقل مباراة الاهلى مباشر عبر باقة شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية، والذي تمتلك حقوق النقل الحصري والمباشر لمباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2022 شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كما أعلنت الشبكة عن القناة الناقلة لتكون قناة بي ان سبورت “bein sports 3” بجودة عالية، ويتولى مسؤولية التعليق المباراة المعلق المتميز رؤوف خليف.

تردد قناة الرياضية الارضية Arryadia TNT HD الناقلة لمباراة الأهلي مباشر

القمر: Astra 3A 23.5 شرق

التردد: 11617 عمودي 27500 3/4

نوع التشفير: مفتوح.

القمر: Astra 3A 23.5 شرق

التردد11569 أفقي 9500 3/4

التشفير: مفتوح.

تردد قناة بي ان سبورت 3 الناقله لمباراه الاهلي يلاشوت

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 8 West A 8 غربا 11013 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2 Arabsat 2A 26 شرقا 11547 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2

قدمنا لكم تفاصيل مشاهدة البث المباشر لمباراة الاهلي والوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا، وسنوافيكم بآخر المستجدات والأخبار لحظة بلحظة.

ويبقى الأهلي بث مباشر بدون خدمات اللاعب أكرم توفيق البالغ من العمر 24 عامًا ، والذي غاب عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة خطيرة في المباراة الافتتاحية لمجموعة كأس الأمم الأفريقية أمام نيجيريا في يناير، وانضم إليه على طاولة الإصابات بالنادي مواطنه عمان هاندي ، الذي أصيب بتمزق في الرباط الصليبي في مباراة الكأس في يناير مع المقاولون.

مشاهدة الاهلي الآن مباشر ومن المقرر أيضا أن يغيب المهاجم الموزمبيقي لويس ميكيسوني عن مباراته الثالثة على التوالي بعد أن تعرض اللاعب البالغ من العمر 27 عاما لمشكلة في الركبة في مباراة نصف النهائي ضد وفاق سطيف يوم 7 مايو.

يلا شوت. بيرسي تاو ، الذي يتباهى حاليًا بأفضل حصيلة أهداف في المسابقة برصيد ثلاثة أهداف وخمس تمريرات حاسمة لاسمه ، هو الآن على وشك تسجيل رقم قياسي جديد في البطولة ، متغلبًا على أهداف تريزور مبوتو التسعة في موسم 2018-2019.

تشكيلة الاهلي ضد الوداد

في حراسة المرمى الشناوي; في خط الدفاع هاني, إبراهيم, أشرف, معلول; الوسط الشحات, فتحي, دينج; محمد مجدي قفشة, تاو, عبدالقادر.

في غضون ذلك الوداد مباشر، لن يتمكن الركراكي من استدعاء المهاجم الليبي مؤيد اللافي الذي غاب عن الملاعب منذ إصابته في الرباط في مباراة الدوري ضد الجيش الملكي الرباطي.

مبينزا ، الذي يحتل حاليًا صدارة ترتيب الهدافين في بطولة البطولة برصيد 12 هدفًا في 23 مباراة ، كان له دور محوري في لقب الوداد.

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نتيجه مباراه الاهلي والوداد لحظه بلحظه