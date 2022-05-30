"يلا شوط" مباراة الاهلي والوداد الان لحظة بلحظة YALLA GoAL بي ان سبورت || 2 ND مباراة الاهلي والوداد الان online

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الرياض - احمد صلاح - مباراة الاهلي والوداد، مباراة نارية تحدد مصير سعادة أو شقاء الملايين من المشجعين داخل جمهورية مصر العربية، ألا وهي مباراة الاهلي والوداد المغربي الوحوش الكروية في نهائي دوري أبطال أفريقيا لاسيما أن الاهلي قاتل بضراوة حصولا على هذه المكانة الكروية التي يأمل الكثير أن تكلل نهاية المشوار بالنجاح والفوز، بالإضافة إلى أننا جميعا نريد التعرف على موعد المباراة وكذلك تشكيل الفريقين في مباراة اليوم، فتابعوا معنا.

مشاهدة مباراة الاهلي والوداد

لا يمكن الإستهانة بفريقي مباراة البوم الاثنين الموافق 30 من شهر مايو الجاري سواء كان الاهلي أو فريق الوداد المغربي كون الفريقان، قويان لدرجة مكنتهم من الوصول لنهائيات الدوري ومنها استكر تساؤل المواطنين حول موعد بدء مباراة الاهلي والوداد والتي تفصلنا عنها عدة ساعات قليلة.

لاسيما أن ملعب مركب محمد الخامس يستعد لاستضافة القمة الكروية اليوم والتي تجمع بين فريقين كلاهما يسعى للفوز وتحقيق النصر، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة

08:00 بتوقيت المغرب.

09:00 بتوقيت القاهرة.

10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

11:00 بتوقيت الإمارات العربية.

مشاهدة مباراة الاهلي والوداد بث مباشر

إن المشوار لم يكن هينا على فريقي الاهلي و الوداد كونهم التقوا في 10 مباريات فاز الاهلي في 4 لقاءات وتعادل في 4 وخسر مرتين، ومنها تساءل المشجعين عن تشكيل الفريقين في مباراة الاهلي والوداد كون معرفة التشكيل يساهم في توقع النتيجة، واليكم التشكيل التالي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

تشكيل الوداد المغربي أمام الاهلي

حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي.

خط الدفاع: أشرف داري، يحيى عطية الله، أيوب العملود، محمد أمين فرحان.

خط الوسط: يحيى جبران، رضا الجعدي، جلال الداودي، أيمن الحسوني.

خط الهجوم: مبينزا، بديع أوك.