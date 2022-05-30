“فتح الآن” موقع حجز تذاكر الجزائر وأوغندا في تصفيات كأس الأمم 2023 tadkirati.mjs.gov.dz

موقع حجز تذاكر الجزائر وأوغندا من أهم المواقع الإلكترونية، التي يتم البحث عنها اليوم من قبل المناصرين للأخضر الجزائري، من أجل الدخول على المنصة الإلكترونية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، لحجز تذاكر المباراة الافتتاحية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، المقررة العام القادم 2023 في كوديفوار، ولأول مرة تتيح الجهات المختصة تذاكر المباريات للحجز الإلكتروني، وهو ما سنوضحه لجمهور الكرة الجزائرية وتعريف بخطوات الحج الإلكترونية.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرئيسية على فيس بوك، عن موعد طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني الجزائري ضد نظيرة المنتخب الأوغندي، في أفتتاح تصفيات المجموعة السادسة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، وقالت الوزارة أن التذاكر ستكون متاحة اليوم الإثنين الموافق 2022/05/03 في تمام الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي للجزائر، كما حددت شروط حجز التذاكر وألية الحجز.

موقع حجز تذاكر الجزائر وأوغندا

الدخول على الرابط الإلكتروني المخصص لحجز التذاكر tadkirati.mjs.gov.dz .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الشخص الراغب في شراء التذكرة.

دفع قيمة التذكرة أون لاين ليتم تأكيد الحجز.

موعد مباراة الجزائر وأوغندا القادمة

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت غرينتش.

20.00 : بتوقيت الجزائر، تونس، المغرب.

21.00 : بتوقيت كلاً من دول مصر ، السودان، ليبيا.

22.00 : بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، الكويت، البحرين.

موقع تذاكر مباراة الجزائر وأوغندا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه من الممكن حجز أكثر من تذكرة، بشرط أن يتم تسجيل أسم ولقب صاحب التذكرة، حتى يتم التأكد من هويته أثناء دخول ملعب المباراة، كما أكدت الوزارة أن على المشجعين إبراز بطاقة التعريف الوطنية قبل دخول الملعب، من أجل أن تتعرف السلطات الأمنية عليه وتتأكد أنه صاحب التذكرة.

موعد مباريات الجزائر في تصفيات الأمم الأفريقية

الجزائر * أوغندا الموعد 2022/06/04. تنزانيا * الجزائر الموعد 2022/06/08. الجزائر * النيجر : 2022/09/19. النيجر * الجزائر : الموعد يوم 2022/09/27. أوغندا * الجزائر : الموعد يوم 2023/03/20. الجزائر * تنزانيا : الموعد يوم 2023/03/28 القادم.

بطاقة مباراة الجزائر وأوغندا