ترقب نتيجة مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 اليوم

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عمر شويل - جدة نترقب نتيجة مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الأهلي إلى الفوز على الوداد المغربي في واحدة من المباريات القوية في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام مباراة الأهلي اليوم في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

نتيجة مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم

نتيجة مباراة الأهلي والوداد …. (تنطلق المباراة في التاسعة مساء)

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

من المرتقب أن تقام مباراة الأهلي والوداد المغربي في العاشرة مساء، وتقام مباراة الأهلي والوداد المغربي وتنقل عبر قناة بي ان سبورت الأولى وتعليق من التونسي رؤؤف خليف في واحدة من المباريات القوية في نهائي دوري أبطال أفريقيا في مباراة الأهلي والوداد المغربي.

أزمة تذاكر مباراة الأهلي والوداد المغربي

يواجه الأهلي أزمة كبيرة فيما يخص تذاكر مباراة الأهلي خاصة وأن هناك تعنت من جانب الإتحاد المغربي فيما يخص تذاكر مباراة الأهلي والوداد المغربي، حيث يصر الأهلي على الحصول على 10000 تذكرة، بينما أكد الإتحاد الأفريقي أن الأهلي إستلم 2500 تذكرة فقط، كما أن هناك شكاوى بخصوص تغيير أماكن جلوس جماهير الأهلي في المغرب وسط محاولات من جانب الأهلي للحفاظ على حقوقه.

في المقابل يضع الأهلي تركيزه الكبير من أجل مباراة الوداد، ويسعى الأهلي للحصول على البطولة الحادية عشرة له في تاريخه والثالثة على التوالي حيث يسعى الأهلي إلى الفوز على الوداد المغربي في تلك المواجهة المرتقبة والمنتظرة بالنسبة للأهلي والوداد المغربي، ويحاول الأهلي الفوز على الوداد في مواجهة قوية.

توقعات نتيجة مباراة الأهلي والوداد المغربي

بخصوص نتيجة مباراة الأهلي والوداد المغربي، يسعى الأهلي إلى الفوز على الوداد المغربي في واحدة من المباريات القوية الخاصة بالأهلي والوداد المغربي، فيما يواجه الأهلي وجود جماهيري قوي من جانب الوداد المغربي خاصة وأن المباراة تقام على ملعب مركب الخامس في واحدة من المواجهات القوية بالنسبة للأهلي من أجل الحصول على كأس دوري أبطال أفريقيا بقيادة محمد الشناوي ووجود عمرو السولية وحمدي فتحي وقفشة ومحمد شريف.