انت الان تتابع خبر قصة اعلان محمد صلاح الجديد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قصة اعلان محمد صلاح الجديد. تصدر خبر إعلان محمد صلاح الجديد الترند في الساعات الماضية بعد أن تم الإعلان عن قصة اعلان محمد صلاح الجديد. والتي دائما ما يطرح في إعلاناته رسائل مهمة للشباب والأطفال وذلك مستغلاُ جمهوره ومحبيه، ويبحث الكثير من الجمهور الفترة الأخيرة عن قصة إعلان الفرعون المصري صلاح الجديدة. وهذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل الفقرات التالية.

قصة اعلان محمد صلاح الجديد

يستعد محمد صلاح لخوض نهائي دوري ابطال اوروبا أمام عملاق العالم واسبانا ريال مدريد. وقام مؤخرا بالظهور في إعلان جديد لإحدى المجمعات السكنية الفاخرة وهو بصحبة فتاة صغيرة وفكرة الإعلان أنه يتحدث مع الطفلة عن ضرورة كسر الفقاعات الشريرة والتي يقصد بها من الإعلان ” الإنترنت” بعد أن نشر مركز Pew أن نسبة 81 % من الأطفال يستخدمون مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك وتويتر والتيك توك واليوتيوب وغيرها. والتي تؤثر بشكل سلبي على الأطفال والشباب.

مشاهدة إعلان محمد صلاح

ظهر محمد صلاح في الإعلان الجديد وهو يحاكي مشهد يومي يحدث في جميع البيوت عندما ظهرت الأم تطلب من صلاح أن يمنع الفتاة الصغيرة من الدخول للإنترنت، ليذهب محمد صلاح ويتحدث مع الطفلة عن قصة الفقاعات الشريرة وهي الإنترنت. وطالبها بأن تمارس الرياضة أفضل من ذلك. ويريد صلاح من هذا الإعلان أن يتجه الشباب والأطفال لممارسة كرة القدم بدلاُ من الجلوس بالساعات أمام التليفونات ومواقع السوشيال ميديا والتي تؤثر بالسلب على الشباب والأطفال.

وظهر محمد صلاح وهو يحكي مع الفتاة الصغيرة عن الفقاعات الشريرة والتي ترمز للإنترنت. وطالبها بضرورة التخلي عن الهواتف المحمولة للخروج من هذه الفقاعات الشريرة. والتواصل المباشر مع الآخرين.

ويلتقي محمد صلاح وفريقه ليفربول اليوم في نهائي دوري أبطال اوروبا مع ريال مدريد