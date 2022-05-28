نادي برشلونة للسيدات ضد sporting huelva

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الرياض - احمد صلاح - برشلونة للسيدات ضد sporting huelva

برشلونة للسيدات ضد sporting huelva سعي فريق برشلونة للسيدات للحصول على كأس كوبا دي لا رينا وإكماله بثلاثية الألقاب الوطنية، مع دوري إيبيردرولا وكأس السوبر الإسباني إلى جانبهن. سبورتنج دي هويلفا هو أكبر مفاجأة لكأس الملك.

في نهائي كوبا دي لا رينا الكبير للسيدات، سيتنافس نادي برشلونة وسبورتينغ دي ويلفان. خسر البلوغرانا مؤخرًا مباراة صعبة أمام أولمبيك ليون في النهائي الكبير لدوري أبطال أوروبا للسيدات.

حيث خسر 1-3 أمام الفرنسي، الذي كان متفوقًا بشكل واضح. تقام مباريات الدور قبل النهائي والنهائي الكبير في ملعب سانتو دومينغو المحلي.

الذي أقيم في تشكيلة Final Four. وصعد أزولجرانا وهزم ريال مدريد 4-0 في نصف النهائي، وكانت مباراة نصف النهائي الأولى بين جراناديلا تينيريفي وسبورتينج دي ويلفان، حيث نجح الخصم الذي سيواجه برشلونة في الفوز الصعب 0-1.

وفاز فريق سيدات برشلونة بدوري إيبردرولا وكأس السوبر الإسباني، لكن يتعين عليهن الثأر نَفْسِيًّا بعد هزيمة دوري أبطال أوروبا للسيدات.

في غضون ذلك، احتل سبورتينغ دي هويلفا المركز الأول بين الفرق الثلاثة الأولى في الدوري الإيبيردرولا، وإن لم يخل من الجدل بسبب بعض العقوبات المشبوهة.

نتيجة لذلك، وصل فريق جوناثان جيراديس على الفور، عازمًا على ترك الفريق الأندلسي بلا خيار.

نادي برشلونة للسيدات

سيدات برشلونة لديهن فرصة للفوز بثلاثية في هذه المباراة، مع دوري Iberdrola، كأس السوبر الإسباني، وكأس الملكة كلها على المحك.

من ناحية أخرى، أكد سبورتنج دي هويلفا أنهم كانوا أكبر مفاجأة في البطولة وأنهم يعتزمون استكمال الموسم بالفوز باللقب.

الثلاثية التي فازوا بها الموسم الماضي في الدوري الإسباني، وإيبيردرولا، ودوري أبطال أوروبا، وكوبا دي لا رينا لم تجعل سيدات برشلونة يسترخي هذا الموسم.

لكنهن يعلمن أنهن لن يفوزوا بالبطولة الأوروبية مرة أخرى. وسبق أن فازت برشلونة بكأس السوبر الإسباني للسيدات عام 2022.

وهو اللقب الذي افتقده الموسم الماضي، وكذلك على Primera Iberdrola بإجمالي 30 انتصارًا في العديد من المباريات، مقابل 90 نقطة.

برشلونة هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بكأس لا رينا منذ البداية. لعبوا سبورتنج دي هويلفا مرتين في الدوري الإيبيردرولا. ثم ذهب أزولجرانا للفوز 5-0 على ملعب يوهان كرويف و 5-0 على الملعب الأندلسي.

ما موعد مباراة السيدات في كأس كوبا دي لا رينا بين برشلونة وسبورتنج دي ويلفان؟

تقام المباراة في تمام الساعة 11:30 صباح يوم الأحد 29 مايو.