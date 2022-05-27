موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بتوقيت السعودية بين ريال مدريد وليفربول والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين كلا من ريال مدريد وليفربول بتوقيت السعودية، حيث يستعد العالم لمتابعة واحدة من المباريات القوية بين كلا من ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في واحدة من المواجهات القوية بين بنزيمة من ناحية ومحمد صلاح من ناحية أخرى.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بتوقيت السعودية : 10:00 مساء.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بتوقيت القاهرة : 9:00 مساء.

من المنتظر أن تقوم قناة bein sports HD1 بنقل مباراة ريال مدريد وليفربول، ومن المنتظر أن يقوم حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث مباراة ريال مدريد وليفربول في واحدة من المباريات القوية وسط متابعة قوية.

محمد صلاح جاهز لنهائي دوري أبطال أوروبا

يذكر أن محمد صلاح جاهز بشكل كبير لمواجهة ريال مدريد من أجل تعويض خروجه المبكر في نهائي 2018 عقب تعرضه لإصابة وقتها، وهو الأمر الذي يجعل محمد صلاح متحفز أكثر من غيره لملاقاة ريال مدريد.

بنزيمة يطمح في اللقب الأوروبي

يطمح كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد في تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا من أجل إستكمال الموسم الإستثنائي له مع ريال مدريد وتحقيق الكرة الذهبية والتي صارت قريبة منه بعد كم النجاحات القوية والتي نجح خلالها في قيادة ريال مدريد للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

كان عدد كبير من جماهير ريال مدريد قد وصلت إلى العاصمة الفرنسية باريس والتي تستقبل نهائي دوري أبطال أوروبا، ووصلت أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا إلى أسعار خيالية وهو الأمر الذي يجعل دخول المباراة أمر صعب على أغلب الجماهير من ليفربول وكذلك من ريال مدريد.

في الوقت ذاته، سافر كلا من حازم إمام وكذلك عبد الله السعيد إلى باريس من أجل متابعة نهائي دوري أبطال أوروبا من أرض الملعب من أجل مساندة محمد صلاح في تلك المواجهة والتي يطمح خلالها أبناء كلوب إلى تحقيق البطولة الأوروبية وتعويض الإخفاق المحلي بعدما تمكن مانشستر سيتي من الفوز بالدوري الإنجليزي في النهاية وبفارق نقطة وحيدة عن ليفربول لصالح مانشستر سيتي.