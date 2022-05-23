انت الان تتابع خبر صفقات ريال مدريد 2023.. يخطط لضم مهاجم ميلان رفائيل لياو والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ينظم فريق ريال مدريد الإسباني أثناء الوقت الحالي للتعاقد مع مهاجم جديد، وهذا بعدما فشل في ضم اللاعب الفرنسي كيليان مبابي وهو لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد أن أعلن “البي إس جي” أثناء الساعات الماضية، والعمل على تجديد عقد اللاعب الشاب إلى موسم 2024/2025.

صفقات ريال مدريد 2023

وطبقاً إلى أحد التقارير الرياضية، إن فريق ريال مدريد يخطط في الوقت الحالي ليحصل على خدمات مهاجم ميلان الإيطالي رفائيل لياو، ويكون في فترة الانتقالات الصيفية القادمة وتكون أول صفقات ريال مدريد 2023، وذلك بعد الأداء المميز الذي يقوم بتقديمه مع فريق أثناء الموسم الحالي.

رافائيل لياو أحد النجوم البارزين في ميلان

وتمت الإشارة من خلال الصحيفة إلى أن رافائيل لياو أحد النجوم البارزين في ميلان خلال هذا الموسم، وهو سجل 11 هدفاً وصنع 10 بالدوري الإيطالي، وتم التأكيد على أنه لاعب موهوب كثيراً، وفعل أيضاُ كل ما في وسعه ليجرى اعتباره ما بين أفضل اللاعبين في أوروبا.