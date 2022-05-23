نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة إيطالية هولندية.. موعد مباراة روما وفينورد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة روما وفينورد ، يسدل مساء الأربعاء 25 مايو 2022، الستار على النسخة الأولى من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث يحتضن ملعب ارينا كومبيتاري في العاصمة الألبانية تيرانا، فعاليات القمة الإيطالية الهولندية ، والتي تجمع فريقا فينورد روتردام الهولندي وروما الإيطالي ، في صدام مباشر على لقب الـ Europa Conference League والتي ستحمل بالتأكيد صاحب البطولة الأولى، وحامل لقبها في الموسم المقبل.

نتناول خلال السطور التالية، كافة المعلومات والتفاصيل والكواليس بشأن موعد مباراة روما وفينورد والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج الناديين قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في موسمه الأول، علاوة على تاريخ مواجهات روما وفينورد .

مباراة روما وفينورد روتردام

مواجهة تاريخية هي الثالثة بين الفريقين، في قمة هولندية إيطالية على الأراضي الألبانية.

حيث لقاء فينورد وروما في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2022 .

وقد خاض الناديان رحلة طويلة وشاقة نحو الوصول إلى النهائي الأول للبطولة.

سنتناوله بالتفصيل خلال السطور المقبلة.

نادي روما

نستهل تغطيتنا، مع نادي روما الإيطالي العريق.

والذي يخوض تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو ، رحلة نحو لقب أوروبي رسمي.