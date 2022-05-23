نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري السعودي 2022 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان قبل مباراة الاتحاد والهلال في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم جدول ترتيب الدوري السعودي 2022 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان قبل مباراة الاتحاد والهلال السعودي في الأسبوع السابع والعشرون في مباراة مؤجلة من شهر فبراير، في واحدة من المباريات القوية والتي تغير ترتيب الدوري السعودي 2022 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2022

ننشر لكم بشكل متجدد ترتيب الدوري السعودي 2022 بشكل متجدد مع مباراة الاتحاد والهلال السعودي خاصة وأن الاتحاد السعودي يتصدر ترتيب الدوري السعودي ويأتي الهلال السعودي في المركز الثاني.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 26 19 4 3 4 24:58 34 61 2 الهلال 26 16 7 3 4 26:53 27 55 3 النصر 27 17 3 7 3 33:51 18 54 4 الشباب 27 14 8 5 3 35:49 14 50 5 ضمك 26 12 6 8 4 38:36 -2 42 6 أبها 27 9 7 11 3 40:27 -13 34 7 الفيحاء 26 8 9 9 4 22:21 -1 33 8 الفتح 27 8 8 11 3 36:41 5 32 9 الطائي 27 9 4 14 3 44:29 -15 31 10 الأهلي 27 6 12 9 3 39:36 -3 30 11 الإتفاق 27 7 9 11 3 43:37 -6 30 12 الرائد 27 8 6 13 3 42:31 -11 30 13 التعاون 27 6 11 10 3 46:40 -6 29 14 الفيصلي 27 6 11 10 3 34:25 -9 29 15 الباطن 27 6 8 13 3 38:26 -12 26 16 الحزم 27 4 5 18 3 40:20 -20 17

يذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61، ويأتي الهلال السعودي في المركز الثاني برصيد 55 نقطة، ويأتي النصر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة، ويأتي الشباب في المركز الرابع برصيد 50 نقطة، ويأتي ضمك في المركز الخامس برصيد 42 نقطة، ويأتي فريق أبها في المركز السادس برصيد 34 نقطة، ويأتي الفيحاء في المركز السابع برصيد 33 نقطة، ويأتي الفتح برصيد 32 في المركز الثامن، ويأتي الطائي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة، ويأتي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

هذا ويعد كلا من الفيصلي والباطن والحزم من الفريق المهددة بالهبوط خاصة وأن الحزم في المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة، ويأتي كلا من الفيصلي والباطن في وضع خطير بينما يعد التعاون في مرمى الهبوط وكذلك كلا من الاتفاق والأهلي والرائد.

توقعات نتيجة مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

يدخل كلا من الهلال والاتحاد في الأسبوع السابع والعشرون في مباراة المؤجلة وقبل عدة مباريات من نهاية الدوري السعودي لكرة القدم، خاصة وأن الاتحاد سيسعى إلى الفوز على الهلال في محاولة لتصدر المشهد في الدوري السعودي لكرة القدم، ويحاول الهلال السعودي إلى تقليص الفارق بين الهلال والاتحاد إلى ثلاث نقاط في حال الفوز على الاتحاد في الكلاسيكو السعودي.

مفاتيح الكلاسيكو السعودي بين الهلال والاتحاد

هذا ويسعى كلا من الهلال والاتحاد السعودي إلى عبور المباراة في الدوري السعودي في واحدة من المباريات القوية في الدوري السعودي، دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي في مباراة الهلال والاتحاد السعودي بالدوري السعودي وسط ترقب نتيجة المباراة.