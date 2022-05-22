نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في الكلاسيكو السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة الاتحاد والهلال السعودي في الدوري السعودي حيث يحتل الاتحاد المركز الأول بينما يأتي في المركز الثاني فريق الهلال السعودي، وتحظي مواجهة الهلال السعودي والاتحاد السعودي بمتابعة الجماهير السعودية خاصة وأن المباراة تأتي في الأسبوع السابع والعشرين من الدروي السعودي .

موعد مباراة الاتحاد والهلال السعودي في الدوري السعودي

من المنتظر أن تقام مباراة الاتحاد والهلال السعودي في الدوري السعودي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، ومن المرتقب أن تقام مباراة الاتحاد والهلال السعودي على قناة SSC1 في واحدة من المباريات القوية والتي تحسم الدوري السعودي بشكل كبير، خاصة في ظل تألق الاتحاد وتصدره الدوري السعودي ومحاولته إثبات الحصول على بطولة الدوري السعودي.

ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة الاتحاد والهلال السعودي

يحتل الاتحاد السعودي المركز الأول في الدوري السعودي برصيد 61 نقطة قبل مواجهة الهلال، بينما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 55 نقطة، ويسعى الاتحاد للفوز على الهلال من أجل حسم الدوري السعودي، دوري الأمير محمد بن سلمان.

الكلاسيكو السعودي على ملعب الجوهرة المشعة

يدخل كلا من الاتحاد والهلال السعودي المباراة من أجل حسم المواجهة، يذكر ان لاعبي اتحاد جدة يدخلوا المواجهة بقائمة مكتملة من اللاعبين بعد استبعاد اللاعبين المصابين وعلى رأسهم أحمد حجازي وهوساوي.

ويعاني الهلال السعودي من العديد من الغيابات أهمهم كويلار ومتعب الفرج وكاريو وصالح الشهري وجيانج هيون سو وياسر الشهراني وأصبحت مجموعة اللاعبين جاهزة بشكل كبير من أجل الكلاسيكو السعودي.

توقعات نتيجة مباراة الهلال والاتحاد السعودي

يتوقع متابعي الدوري السعودي أن تكون نتيجة مباراة الهلال والاتحاد السعودي لصالح الاتحاد السعودي والذي يسعى إلى حسم الدوري السعودي، بينما يأمل الهلال السعودي في قدرته على إعاقة الاتحاد السعودي على الأقل خلال تلك المواجهة أملا في تعثر جديد للإتحاد السعودي في المواجهات المقبلة.

هذا ونتابع معكم نتيجة مباراة الكلاسيكو السعودي بين الاتحاد والهلال السعودي في واحدة من المواجهات القوية في الكلاسيكو السعودي بين الهلال والاتحاد السعودي في المباريات القوية في الدوري السعودي وسط ترقب لنتيجة المباراة بشكل دائم.