انت الان تتابع خبر اليوم – ليفربول يخوص مبارته النهائية في الدوري الإنجليزي أمام وولفرهامبتون والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الذي يلعب له نجم منتخب مصر الأول محمد صلاح الأخيرة في الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022 مساء اليوم أمام نظيره وولفرهامبتون.

ويسعي ليفربول في لتحقيق الفوز في هذه المباراة وانتظار نتيجة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا التي سوف تقام في نفس التوقيت علي ملعب الأتحاد وذلك في ظل المنافسة الشرسة بين السيتي والريدز علي لقب بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 39 نقطة وبقارق نقطة وحيدة عن المتصدر مانشستر سيتي، حيث أنه في حالة فوز الريدز اليوم وخسارة أو تعادل السيتي يفوز بلقب بطولة الدوري الانجليزي، فيما يحتل وولفرهامبتون المركز الثامن عشر برصيد 51 نقطة.

ومن المتوقع عدم مشاركة محمد صلاح عن هذه المباراة التي سوف تقام في الخامسة مساء بسبب الاصابة التي لحقت به في مباراة تشيلسي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.