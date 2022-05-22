نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات الجولة النهائية لحسم الدوري الانجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُسدل الستار اليوم على البطولة الأهم، والأمتع، والأكثر إثارة بالعالم في عالم كرة القدم، وهي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، ليسود الفرح والإحساس بالإنتصار على أنصار بعض الفرق إما بسبب الفوز باللقب، أو التأهل للدوريات الأوروبية، أو الهروب من شبح الهبوط، ويخيم الحزن على أنصار، ومشجعين الفرق الأخرى إما بسبب خسارة اللقب، أو بسبب عدم التأهل للدوريات الأوروبية، أو بسبب الهبوط.

مباريات الجولة الأخيرة في الدوري الانجليزي

تتمثل الصراعات الكبرى في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الصراع على اللقب، والصراع على المراكز الأربعة الأولي المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وكذلك الصراع على المركز الخامس والسادس المؤهلين إلى الدوري الاوروبي ، وأخيراً الصراع على الإبتعاد عن الثلاث مراكز الأخيرة للهروب من شبح الهبوط.

الصراع على لقب الدوري الانجليزي

ينحصر هذا الصراع على فريقين فقط، وهما فريق ليفربول وفريق مانشستر يونايتد الذي يتفوق على ليفربول بفارق نقطة واحدة، وأيضاً فارق 6 أهداف، ويلاقي ليفربول اليوم فريق وولفرهامبتون بينما يلاقي مانشستر سيتى أستون فيلا بقيادة ستيفين جيرارد لاعب ليفربول السابق.

ويحتاج ليفربول للفوز في مباراته بأي نتيجة وتعثر مانشستر سيتي بأي نتيجة، إما تعادل أو هزيمة ليفوز باللقب، أما في حالة تعادل ليفربول فلابد من هزيمة مانشستر سيتي ليفوز ليفربول باللقب.

أما مانشستر سيتي المتصدر حالياً يلزمه الفوز فقط دون النظر للمنافس، أو التعادل في حالة تعادل المنافس، أو تعثر المنافس بالهزيمة دون النظر لنتيجة مباراته أمام أستون فيلا للفوز باللقب.

الصراع على مقاعد دوري ابطال اوروبا

بسبب حسم الثلاث مقاعد الأولى لن يكون هناك مباريات ذات أهمية في الصراع على مقاعد دوري ابطال اوروبا إلا مبارتين فقط لحسم المقعد الرابع، وهما مباراة توتنهام أمام نوريتش سيتي، ومباراة أرسنال أمام إيفرتون، حيث يتفوق توتنهام بفارق نقطتين، وفارق 22 هدفاً.

الصراع على مقاعد الدوري الاوروبي

بما أن المركز الخامس قد تم حسمه إما لأرسنال أو توتنهام، فإن الصراع ينحسر على المركز السادس بين مانشستر يونايتد المتبقي له مباراة أمام كريستال بالاس، وبين فريق ويستهام يونايتد الذي يلاقي فريق برايتون.

الصراع على الهبوط

بعد تأكد هبوط كلاً من واتفورد ونوريتش سيتي، فينحسر الصراع على بطاقة الهبوط الثالثة بين ليدز يونايتد الذي يلاقي برينتفورد، وبين فريق بيرنلي الذي يلاقي نيوكاسل، حيث يتساوى الفريقين في عدد النقاط، ولكن يتقدم بيرنيلي بفارق عشرون هدفاً.