انت الان تتابع خبر بعد فوز الأهلي.. ترتيب هدافين الدوري المصري الممتاز 2022 زيزو في المقدمة يلاحقه مروان حمدي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ترتيب هدافين الدوري المصري 2022 حيث تزداد المنافسة بين لاعبي الدوري المصري في إطار المنافسة للوصول إلى لقب هداف الدوري المصري الممتاز هذه النسخة 2022، في حين يقدم لاعبي الدوري المصري أداء مميز في منافسات الدوري التي تشهد الكثير من الإثارة والمتعة في هذا التوقيت، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2022 حتى الآن.

ترتيب هدافي الدوري المصري اليوم بعد هدفي على معلول اليوم في مباراة الأهلي وانبي، حيث يستمر اللاعب أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك في تحقيق التقدم والتفوق على باقي اللاعبين في منافسات الدوري المصري، والذي يقدم أداء مميز منذ بدايته، في حين تزداد المنافسة بين وبين اللاعب مابولو لاعب نادي التأهل الذي يقترب منه بشكل كبير لتواجده في المركز الثاني من الترتيب، في حين يعود لاعبي النادي الأهلي للمنافسة من جديد بعد العودة إلى المنافسات المحلية بعد غياب فترة بسبب المشاركة في البطولة الأفريقية

وفي نفس التوقيت تزداد المنافسة بشكل كبير على لقب بطولة الدوري المصري هذه النسخة بسبب رغبة كافة الفرق في الحصول على اللقب المحلي الغالي هذه النسخة، حيث يحتفظ نادي الزمالك المصري بلقب النسخة الماضية، فيما تشهد المنافسات هذه النسخة بين الأهلي والزمالك وباقي الفرق المصرية، وقد جاءت نتيجة مباراة الأهلي اليوم كالتالي:

الدقيقة 90 اللاعب علي معلول الدقيقة ’90 اللاعب علي معلول

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2022

وحتى الآن وبالتزامن مع المنافسات القوية فنجد أن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قد جاء على النحو التالي.