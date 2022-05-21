انت الان تتابع خبر عاجل – أشرف بن شرقي ينتقل إلي الأهلي مجاناَ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين قبل قليل عن انتقال نجم منتخب المغرب ونادي الزمالك أشرف بن شرقي إلي النادي الأهلي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

وكتب عمر ربيع ياسين علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجماعي الفيس بوك أن “رسميا أشرف بن شرقي يوقع للأهلي في صفقة انتقال حر بداية من الموسم القادم”.

من جانبه كتب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق نفس الخبر وقام هو الأخر بنشره علي صفحته الشخصية.

وكذلك أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي نفس الخبر قائلاً رسميا. بن شرقي في الأهلي مقابل 1.5 مليون دولار في السنة. التوقيع تم.

يذكر أن عقد أشرف بن شرقي ينتهي مع نادي الزمالك في نهاية شهر مايو الجاري.