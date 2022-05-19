نتيجة وملخص مباراة الهلال والفيحاء اليوم في نهائي كأس الملك تغطية مباشرة للمباراة لحظة باللحظة

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عمر شويل - جدة نتيجة وملخص مباراة الهلال والفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها الآن، بالتزامن مع انطلاق المباراة على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، حيث يترقب جماهير الفريقين أحداث اللقاء الهام، ومعرفة تفاصيل المباراة ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم تغطية مباشرة للمباراة، حتى يكون متابعنا على علم بتفاصيل المباراة ونتيجتها، وأعلن نادي الهلال عن تشكيلته للمباراة وكذالك نادي الفيحاء وفيما يلي التشكيل الرسمي للقاء.

كان المديرين الفنيين قد عقدا مؤتمراً صحفياً أمس الأربعاء، وأعلنا جاهزيتهما للمباراة النهائية جاءت تصريحات المدير الفني لفريق الهلال متوازنة، حيث أعلن عن جاهزية الفريق وقال أن مباريات الكؤوس ليست كمباريات الدوري، لذا فهو يقدر الفيحاء وسيدخل المباراة بكل تركيز لحسم اللقب الغالي، وهو ما أعلنه أيضاً المدير الفني للفيحاء الذي أعرب عن أمنيته في الفوز باللقب الكبير للمرة الأولى في تاريخ الفريق.

نتيجة مباراة الهلال والفيحاء اليوم

يدخل الهلال المباراة وسط غيابات كبيرة بين صفوف الفريق سواء للإصابة أو الإيقاف، ويلعب الهلال المباراة بكل قوة بهدف الفوز وتحقيق البطولة الغالية، وكذالك الفيحاء الذي يرغب في تحقيق البطولة الأولى له في تاريخه، لذا نتوقع مباراة كبيرة بين الفريقين رغم الفارق الكبير في الإمكانيات، إلا أن المباراة ليس لها مقياس ومباريات الكأس دائما من تفاجئنا بنتيجتها.

ملخص مباراة الهلال والفيحاء في نهائي الكأس

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري يصب في صالح الزعيم نادي الهلال، حيث تقابل الفريقين في 8 مباريات حقق الهلال الفوز في 4 مباريات، بينما فاز الفيحاء في مباراتين، وحل التعادل في مباراتين، سجل الهلال 7 أهداف في شباك الفيحاء، بينما سجل الفيحاء 3 أهداف في شباك الهلال، كانت أكبر نتيجة شهدها لقاء الفريقين هي فوز الهلال بنتيجة 5-1 في الدوري موسم 2019.

القنوات الناقلة مباراة الهلال ضد الفيحاء

تنقل المباراة على أكثر من قناة فضائية عربية فبجانب قنوات ssc الرياضية السعودية، تنقل المباراة على قنوات أبوظبي، وقنوات الكأس القطرية، وقنوات البحرين الرياضية، وعمان الرياضية، والقناة السعودية الرياضية المفتوحة ksa ويمكن متابعتها عبر تلك القنوات المجانية الآن بسهولة مع تمنياتنا بمشاهدة ممتعة.