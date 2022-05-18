نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة الاهلي والبنك الأهلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف اليوم نادي البنك الأهلى المصري النادي الاهلي المصري صاحب الجماهيرية الكبيرة في مصر والوطن العربي في الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز، وعلى ملعب المقاولون العرب في العاصمة المصرية القاهرة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل النادي الاهلي

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تشكيلة المباراة لمواجهة نادي البنك الأهلي وكانت كالتالي:

كابتن الفريق محمد الشناوي في حراسة المرمي

في خط الدفاع كلاً من أيمن أشرف، ومحمد عبد المنعم قلبي دفاع، ومحمد هاني كظهير أيمن، واللاعب محمد وحيد كظهير أيسر.

وفي خط الوسط كلاً من اللاعب أحمد عبد القادر، واللاعب محمد مجدي افشة، واللاعب رامي ربيعة.

أما بالنسبة للهجوم فيوجد اللاعب طاهر محمد طاهر كجناح أيسر، والجنوب إفريقي بيرسي تاو كجناح أيمن، واللاعب محمد الشريف كرأس حربة.

دكة البدلاء في فريق النادي الاهلي

وعلى دكة البدلاء يوجد علي لطفي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع اللاعب كريم فؤاد، والتونسي علي معلول، وفي خط الوسط اللاعب أحمد نبيل كوكا، وكابتن الفريق الحاوي وليد سليمان، وفي خط الهجوم كلاً من اللاعب صلاح محسن، واللاعب حسين الشحات، ويوجد أيضاً على دكة البدلاء من الناشئين كلاً من زياد فرج، ومحمد نصير.

الأهلى والبنك الاهلي

وقد إنتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة هدف مقابل لاشيء لصالح النادي الأهلي، وكانت تلك المباراة هي الفوز الأول للنادي الأهلى على البنك الأهلى بعد أن إستعصى علية الفوز علية بسبب خطة البنك الأهلي المعتادة التي تعتمد على التكتل الدفاعي، واللعب على الهجمات المرتدة.

فيما ينتظر أنصار ومشجعي النادي الأهلى فوزاً في هذه المباراة بعد سلسة إخفاقات في أخر مبارتين له في الدوري لإستعادة الصدارة وإستعادة اللقب من نادي الزمالك.

القنوات الناقلة وطاقم التحكيم

وفيما يتعلق بالقنوات الناقلة فهي كالعادة قناة أون تايم سبورت1، وبتعليق بلال علام، ويحكم اللقاء الحكم أمين محمد عمر حكماً للساحة، ويعاونه كلاً من أحمد حسام طه، وسمير جمال سعد كحكام راية، ومحمد العتباني كحكم رابع، ومحمد سلامة حكماً للفار، وهاني عبد الفتاح مساعداً لحكم الفار.