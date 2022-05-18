تعرف على قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

دخل النجم المصري، محمد صلاح، هداف نادي ليفربول، ضمن قائمة المرشحين المختصرة لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم (2021-2022).

ويتنافس صلاح (29 عاما) مع كل من النجم البلجيكي كيفين كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، وترنت-ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول، إضافة إلى الخماسي، الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال)، الإنجليزي جيمس وارد براوس (ساوثهامبتون)، البرتغالي جواو كانسيلو، الجوري الجنوبي سون هيونغ مين (توتنهام هوتسبير)، والإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد).

والملفت هو غياب الثلاثاء: السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، عن قائمة المنافسين على الجائزة رغم تألقهم اللافت مع أنديتهم.

وتألق رونالدو بشكل لافت، رغم الأداء المتواضع لفريقه، وأحرز 18 هدفا خلال 30 مباراة في الدوري، وتم اختياره مرتين كلاعب الشهر في المسابقة.

بينما سجل ماني 15 هدفا في 33 مباراة بالدوري خلال الموسم الحالي، كما أحرز هاري كين 15 هدفا أيضا.

ويأمل كل من صلاح ودي بروين الفوز بالجائزة للمرة الثانية، فقد توج الأخير بها منذ عامين، بينما نال نجم ليفربول هذا اللقب عام 2018.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدفا، وبفارق هدف وحيد عن وصيفه سون هيونغ مين، ويليهما رونالدو في المرتبة الثالثة برصيد 18 هدفا.

ويشغل "الفرعون" المصري المركز الرابع على سلم ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف.

المصدر: وكالات