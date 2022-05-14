نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم السبت في نهائي كأس الإتحاد موسم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلتقي فريق نادي ليفربول مع غريمة نادي تشيلسي الإنجليزي، في مباراة هامة تجمع بينهما اليوم السبت 14 مايو، في إطار نهائي مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم الموسم الحالي 2021-2022، وهي المباراة التي ينتظرها ملايين من عشاق الكرة الإنجليزية حول العالم، حيث تستضيف أرض ملعب “ويمبلي” بمدينة لندن وقائع المباراة الهامة.

مباراة ليفربول وتشيلسي من الأهمية بمكان بالنسبة للفريقين، فهي مباراة الثأر بالنسبة لتشيلسي بعد خسارته أمام ليفربول في نهائي كأس كاراباو، في المباراة التي جمعت بينهما نهاية شهر فبراير الماضي، ويهم متابعين الرياضة الإنجليزية التعرف على تفاصيل مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم، من حيث موعد المباراة والقنوات الناقلة والتعليق وهو ما نوضحه تفصيلياً في المقال الحالي.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

تنطلق المباراة الهامة بين ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الإتحاد، اليوم السبت 14 مايو في تمام الساعة 5:45 مساءاً بتوقيت القاهرة، السادسة و45 دقيقة بتوقيت الرياض، السابعة و45 دقيقة بتوقيت أبو ظبي.

يعول نادي ليفربول في مباراته اليوم أمام تشيلسي على كوكبة من نجومه أبرزهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، بينما يعزز موقف تشيلسي أبرز نجومه وهم ماسون ماونت وكوفاسيتش وغيرهم.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في كأس الإتحاد

تنقل مجموعة قنوات البي ان سبورت القطرية، حصرياً مباريات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط، ويتم بث مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم عبر شاشة قناة beIN Sports 1 HD Premium .

كما يتم بث مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الإتحاد اليوم، عبرشاشة قنوات أخرى هي كالتالي:-

BBC One

beIN Sports HD 1 English

STV HD (scotland)

beIN 4K HDR

beIN Sports Connect

مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم من تعليق المعلق التونسي عصام الشوالي، وذلك من خلال القناة الصوتية لقناة بي ان سبورتس اتش دي 1 بريميوم.