انت الان تتابع خبر نتيجة مباراة تشيلسي وليدز يونايتد اليوم 2022-05-11 يلا شوت والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اهداف تشيلسي وليدز يونايتد يلا شوت، نقدم من خلال موقعنا ملخص مباراة تشيلسي وليدز يونايتد Chelsea vs Leeds United المواجهة القوية التي ستجمع بين الطرفين ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين في الدوري الانجليزي الدرجة الاولي لكرة القدم، لقاء هام للبلوز في ظل حرصه وسعيه علي انهاء الموسم بمركز يؤهله إلي بطولة دوري ابطال اوروبا بالموسم الجديد، لذا يجب عليه بأن يخرج بما هو مطلوب وان يحقق العلامة الكاملة.

اهداف مباراة تشيلسي وليدز يونايتد

يستكمل تشيلسي مشواره في النسخة الجارية من البريميرليج بلقاء صعب من جانب مستواه وحساباته الفنية امام فريق ليدز يونايتد، بحثاً عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط الهامة من المباراة، للإرتقاء بمركزه في جدول ترتيب الدوري، والمحافظة علي المكانة المتميزة التي يتواجد بها، بعدما تأكد من انه لم يحقق بطولة الدوري هذا الموسم بعد كم التعثرات والهزائم التي سيطرت علي الفريق الانجليزي في منتصف الموسم والذي كانت لها دور كبير في ان تنخفض حظوظه للتتويج بعدما كان مسيطر علي الصدارة لأكثر من اسبوع بشكل متتالي

يأتي البلوز موقعة ليدز يونايتد بمعنويات محطمة بالتأكيد وذالك بعد التعثر في لقاء الاسبوع الخامس والثلاثين الاخير الذي جمعهم امام فريق وولفرهامبتون وانتهي بنتيجة التعادل الايجابي بهدفين لكل فريق، بعدما كان الازرق علي اعتاب انهاء اللقاء لصالحه والحصول علي الثلاث نقاط الهامة، لكن جاء في مرماه هدف التعديل في الثواني الاخيرة من الوقت بدل ضائع، وهي نتيجة لم تكن مستحقة بعد الاداء الجيد الذي قدمه الفريق الازرق لكن غاب عنصر التوفيق عن اللاعبين بعد كم الفرص التي اضاعوها

يحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، جمعهم من 19 انتصار وعشر تعادلات وتلقي ست هزائم، علي الناحية الآخري يتواجد ليدز يونايتد بالمرتبة الثامنة عشر واصبح قريب من الهبوط في الموسم الجديد، ويلزم عليه بأن يحقق الفوز في المباريات المتبقية له من اجل الابتعاد عن منقطة الخطر، حيث تحصل علي 34 نقطة بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في عشر مواجهات والهزيمة في 17، وسيقاتل بكل صفوفه وسيستغل بأن اللقاء يلعب في عقل داره من اجل تحقيق الانتصار.

اكد توماس توخيل مدرب تشيلسي أن بالرغم من تولي رجل الاعمال الامريكي تود بولي ملكية النادي واستحواذه عليه بصورة رسمية، إلا ان الوضع لا يزال صعباً داخل الفريق، مؤكدا بأن تدريب اللاعبين والمباريات تلعب بالشكل المطلوب ويسير الفريق نحو الطريق الصحيح، لكن الاكيد ان الاحداث التي حدثت طيلة الفترة الماضية اثرت علي النتائج والاداء وهي السبب في ضياع لقب الدوري بالإضافة إلي توديع دوري ابطال اوروبا.

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تذاع المباراة عبر قناة bein sports 2 hd premium بتعليق عامر الخوذيري، ويمكنكم متابعة بث مباشر تشيلسي وليدز يونايتد من خلال موقعنا، حيث سنقوم بمتابعة احداث المباراة لحظة بلحظة، وسنوافيكم بآخر المستجدات حتي انطلاقة ضربة البداية.

ساعة وعدة دقائق هي المدة التي تفصلنا عن انطلاقة ضربة بداية احداث مباراة تشيلسي وليدز يونايتد المرتقبة من قبل الجماهير العاشقة للبلوز لمعرفة كيف سيتجاوز فريقهم هذا التحدي الصعب، وهل سيعودوا إلي طريق الانتصارات مجددا ام سيكملوا في التعثرات، خاصة أن تشيلسي لا يعرف طعم الفوز في آخر ثلاث مباريات له في الدوري في سوء حظ كبير يواجه الفريق الانجليزي

بدأت الجماهير الانجليزية الحاصلة علي تذاكر حضور اللقاء في التوافد بالاماكن المخصصة لهم بمدرجات ملعب اللقاء من اجل حضور هذه الموقعة النارية القوية بين تشيلسي وليدز يونايتد، ولم يعلن توماس توخيل حتي هذه اللحظة عن الاختيارات التي سيخوض بها اللقاء.

اعلن توخيل عن الاسماء التي سيدفع بها في موقعة ليدز يونايتد والتي تضم هجومياً الدبابة روميلو لوكاكو الذي يعود للمشاركة بشكل اساسي بعد غياب طويل ويعاونه بوليستيس وماسون ماونت، بينما يتواجد في خط الوسط الهجومي الرباعي ألونسو وكوفاسيتش بالإضافة إلي جورجينو وامامه جيمس، الخطة الهجومية الباحتة التي يعتمد عليها تشيلسي من اجل تحقيق الانتصار.

انتهت فعاليات الشوط الاول من عمر المباراة بتقدم تشيلسي في النتيجة بهدف مقابل لا شيئ، سجل عن طريق ماسون ماونت مبكراً في الدقيقة الرابعة، ويكمل ليدز يونايتد اللقاء بعشر لاعبين فقط بعدما تم طرد لاعبه دانيال جيمس طرد مباشر بالدقيقة 24 لتتصعب المهمة عليه، وسنتابع كيف سيعود إلي اللقاء مرة آخري في الدقائق المقبلة.

انتهت المباراة بفوز تشيلسي بثلاثة اهداف نظيفة سجل الهدف الثاني بوليسيتش بالدقيقة 55، واختتم الحفل التهديفي لوكاكو في الدقيقة 83.