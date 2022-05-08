نتيجة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد اليوم 2022-05-08 يلا شوت

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الرياض - احمد صلاح - اهداف مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد يلا شوت، نقدم من خلال موقعنا الرائد ملخص مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل Manchester City vs Newcastle United المواجهة النارية التي ستجمع بين الفريقين في ختام فعاليات الجولة السادسة والثلاثين في الدوري الانجليزي الدرجة الاولي لكرة القدم، لقاء متوقع انه سيكون علي مستوي عالي بين الثنائي وسيكون هناك صراع من المان سيتي بالتحديد علي تحقيق الانتصار إستكمالاً في سلسلة الفوز المتتالية المسيطرة عليه في البطولة في الاسابيع الاخيرة.

اهداف مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد

يستأنف مانشستر سيتي مشواره في البريميرليج بنسخته الجارية، بلقاء صعب من جانب حساباته الفنية امام فريق نيوكاسل يونايتد، بحثاً عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط الهامة من اللقاء، واي نتيجة آخري لن تنفعه في هذه الفترة بالتحديد، حيث يحتاج لاعبي المان سيتي بأن يتداركوا بأنهم يواجهوا خصم غير سهل علي الاطلاق والتهاون سيؤدي إلي فقد نقاط هذه المواجهة، التي يلزم عليهم ان يخرجوا منها بالعلامة الكاملة لعدة اسباب سنتاولها معكم في السطور المقبلة من هذا التقرير

يأتي المان سيتي موقعة نيوكاسل يونايتد بمعنويات محطمة بشكل كبير وذالك بعد الهزيمة المدوية التي تلقاها علي يد ريال مدريد في اياب الدور النصف النهائي من دوري ابطال اوروبا بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد وتوديع حلم التتويج باللقب هذا الموسم بعدما تهاون في الدقائق الاخيرة من المباراة وكان علي اعتاب الصعود للنهائي، لكن يتحمل المدرب الانجليزي بيب جوارديولا المسئولية الاكبر بإخراج اللاعبين صحاب الحلول الفنية في الفترة الاخيرة بعد تسجيله هدفين اعتقاداً منه ان اللقاء انتهي لصالحه، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان وقلب الميرنجي الطاولة عليه وصعد علي حسابه لملاقاة الليفر

كانت اخر مباراة لمانشستر سيتي في بطولة الدوري امام فريق ليدز يونايتد في الاسبوع الخامس والثلاثين الماضي ونجح في ان يقتنص انتصار ثقيل بأربع اهداف مقابل لا شيئ، حيث يسير السيتيزنز نحو خطي ثابتة في البريميرليج بصورة كبيرة، ويحتاج في ان يكون في قمة تركيزه اليوم بالتحديد من اجل الفوز علي نيوكاسل وخطف العلامة الكاملة، وسيكون وقتها اقل شيئ يقدم لجماهير الفريق الانجليزية الذي ستأتي مدرجات ملعب الاتحاد عقل دارهم بعد الخسارة الفادحة الماضية

يحتاج المان سيتي بأن يستغل تعثر غريمه التقليدي ليفربول الذي تعادل ايجابياً في مباراته بالامس امام فريق توتنهام الديربي القوي الذي انتهت بالتعادل بهدف لكلاً منهما، وبهذا اصبح السيتي يمتلك فرصة ذهبية من اجل زيادة فارق النقاط والانفراد بصدارة الدوري في خطوه جيدة نحو المنافسة علي تحقيق لقب الدوري، حيث كان الفارق بين الطرفين نقطة وحيدة، واذا نجح السيتيزنز في ان يفوز اليوم سيتسع الفارق إلي ثلاث نقاط، الامر الذي يزيد من دوافع اللاعبين ومن اهمية اللقاء، لكن لم يقبل نيوكاسل ان يكون فريسة سهلة في تلك المواجهة بالتحديد وسيقاتل من اجل الخروج بنتيجة ايجابية.

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تذاع المباراة عبر قناة bein sports 1 hd premium بتعليق علي محمد علي، ويمكنكم متابعة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد من خلال موقعنا، حيث سنقوم بمتابعة احداث المباراة لحظة بلحظة، وسنوافيكم بآخر المستجدات حتي انطلاقة ضربة البداية.

متوقع ان يبدأ مانشستر سيتي موقعة نيوكاسل يونايتد بالعناصر الآتية، حيث سيدفع جوارديولا بكتيبه وقرر خوض اللقاء بالقوة الضاربة نظراً لأهمية اللقاء، وتضم تشكيل المان سيتي المتوقع لمباراة اليوم العناصر الاتية

حراسة المرمى : إيدرسون.

خط الدفاع : كانسيلو، لابورت، دياز، ناثان آكي.

خط الوسط : رودري، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين.

خط الهجوم : رياض محرز، فيل فودين، جابرييل جيسوس.

ساعتين بالتمام والكمال يفصلونا عن انطلاقة فعاليات مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد المواجهة النارية التي تنتظرها عشاق المان سيتي لمعرفة هل سيتغلوا هدية ليفربول لهم بعد تعثرهم بالامس، ويحققوا الفوز علي نيوكاسل ام تستمر الاحزان داخل الاتحاد ويكون اخفاقين متتاليين واحد اوروبياً والتاني محلياً، علي اي حال سنتابع في الدقائق المقبلة ما سيحدث.

لم يعد الكثير يفصلنا عن انطلاقة ضربة بداية مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد حيث يتجه الان لاعبي الفريقين نحو ملعب المباراة للاستعداد لانطلاقة ضربة البداية ولم يعلن حتي هذه اللحظة جوارديولا عن التشكيلة الرسمية للمان سيتي التي سيخوض بها هذه الموقعة النارية وسنقوم بنشرها إليكم فور الاعلان النهائي عنها.

اعلن جوارديولا عن اختياراته النهائية التي ستخوض موقعة نيوكاسل يونايتد والتي تضم هجوميا جريليش وستيرلينج وجيسوس بينما يجلس رياض محرز علي دكة البدلاء بينما يتواجد في خط الوسط الهجومي الثلاثي رودري ودي بروين بالإضافة إلي الكاي جوندوجان، الخطة الهجومية الباحتة التي يعتمد عليها السيتيزنز من أجل تحقيق الانتصار.

تقدم مانشستر سيتي في النتيجة بهدف مقابل لا شيئ جاء عن طريق رحيم ستيرلينج بالدقيقة 19 وهو تقدم مستحق بعد الأداء الجيد الذي يقدمه المان سيتي، وكان سجل هدف في الدقائق الاولي من عمر المباراة لكن قامت تقنية الفيديو بإلغائه بداعي التسلل، وباقي ثواني قليلة وتنتهي دقائق الشوط الأول التي سنتابعها معكم.

انتهت فعاليات الشوط الاول من عمر المباراة بتقدم مانشستر سيتي في النتيجة بهدفين مقابل لا شيئ، سجل الهدف الثاني لابورت بالدقيقة 38 قبل نهاية الشوط، وهكذا تكون المهمة تصعبت كثيرا علي نيوكاسل يونايتد لكن لم تنتهي بعد ومن الممكن أن يعود بريمونتادا في النصف الثاني حيث يحتاج بأن يضحي بالبقاء بالمناطق الدفاعية ويزيد بشكل هجومي أكثر من ذالك.

انتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي علي نيوكاسل يونايتد بخمس اهداف مقابل لا شيئ، ليتصدر جدول الدوري بفارق ثلاثة نقاط عن ليفربول.