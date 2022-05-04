نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في عودة 1/2 نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 (مُحدث) في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشكيلة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 ، هو ما سنقدمه لكم من خلال هذا المقال وذلك بعدما نشرت العديد من الصحف الرياضية الرسمية والكبيرة في انجلترا وأسبانيا التشكيلة المتوقعة لموقعة مانشستر سيتي وريال مدريد اليوم الأربعاء الموافق 4-5-2022 لحساب لقاء العودة بدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2022 ، ونعلم جيداً أن هناك الكثير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة والفريقين يريدون الوصول إلى معرفة تشكيلة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ، وهذا ما سنتناوله معكم عبر السطور القادمة.

تشكيلة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم

تشكيلة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم ، انتهى الملكي المرينجي ريال مدريد الأسباني لمواجهة الأزرق السماوي مانشستر سيتي الإنجليزي في واحده من أهم المباريات في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا ، فالفائز من لقاء اليوم سيواجه ليفربول الإنجليزي الذي استطاع تخطي عقبة فياريال أمس الثلاثاء بعدما حقق الفوز بثلاثية ساحقة في شباك الغواصات فياريال الأسباني وضمن التأهل لدور نهائي دوري أبطال أوروبا النسخة الحالية.

وعلى الجانب الآخر فقد أنهى الأزرق السماوي مان سيتي الإنجليزي استعداداته من أجل مواجهة الملكي المرينجي ريال مدريد اليوم الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو ، وكانت المباراة الماضية لحساب الذهاب والتي أُقيمت على ملعب الاتحاد قد انتهت بتسجيل سبعة أهداف لكلا الفريقين أربعة أهداف لصالح السيتي وثلاثة لصالح ريال مدريد. ويمكنكم الإطلاع على القنوات المفتوحة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد ، من خلال زيارة قسم أخبار الرياضة على موقعنا حيث رصدنا ترددات جميع القنوات المجانية التي ستقوم بنقل وإذاعة المباراة بشكل مجاني بدون تشفير عبر الأقمار المختلفة.

تشكيلة ريال مدريد ومانشستر سيتي المتوقعة اليوم

كما ذكرنا بعاليه هناك العديد من الصحف الرياضية إنجليزية وأسبانية قد نشرت تشكيلة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم المتوقعة في لقاء عودة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي جاءت ع الشكل التالي:

تشكيلة ريال مدريد ضد مان سيتي المتوقعة : كورتوا – كارفاخال – ميليتاو – ناتشو – ميندي – كاسيميرو – كروس – مودريتش – فالفيردي – فينيسيوس – بنزيما.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد المتوقعة : إيديرسون – ووكر – دياس – لابورت – كانسيلو – سيلفا – رودري – دي بروين – محرز – جابرييل جيسوس – فودين.

وبخلاف ما قدمناه عن تشكيلة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم المتوقعة في لقاء عودة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 ، فستنطلق المباراة اليوم الأربعاء 4-5-2022 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وليبيا والسودان وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر وتونس، والحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.