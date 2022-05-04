نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، سيكون ملعب سانتياجو برنابيو معلق فريق ريال مدريد مسرحاً لإقامة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، والتي ستكون مباراة تحمل طابع الندية والإثارة بين الفريقين.

ريال مدريد الإسباني المتوج قبل أيام ببطولة الدوري الإسباني يطمح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، والتتويج الرابع عشر بالبطولة الأوروبية، فبطولة دوري أبطال أوروبا هي البطولة المحببة لدى جماهير ريال مدريد الإسباني، ولم لا والفريق الإسباني هو الفريق الأكثر تتويجاً بها.

على الجانب الآخر فإن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي يطمح في التتويج الأول للفريق الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا في تاريخه، فبالرغم من بلوغ مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 أمام مواطنه تشيلسي، إلا أنه لم يتمكن من التتويج بلقب البطولة، لذا فإن الفريق الإنجليزي أمام إنجاز تاريخي له في حال التأهل إلى المباراة النهائية، ومن ثم التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا 2022.

نتيجة مباراة الذهاب بين الريال ومان سيتي

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وريال مدريد قد انتهت بفوز مانشستر سيتي الإنجليزي بأربعة أهداف لثلاثة، لذا فإن التعادل في مباراة اليوم سيكون مؤهلاً لفريق مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية، كما أن الريال يحتاج على الأقل للفوز بفارق هدفين من أجل الذهاب إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، ومن ثم ملاقاة فريق ليفربول الإنجليزي الذي تمكن من التأهل إلى النهائي عقب الفوز على فريق فياريال الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA قد حدد موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الإنجليزي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، حيث ستقام المباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر مايو من العام 2022، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة الريال ضد مان سيتي مساء اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 من خلال شاشة قناة bein SPORTS 1HD Premium على الهواء مباشرة بصوت المعلق عصام الشوالي.