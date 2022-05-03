نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة نتيجة مباراة الهلال والفيحاء اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين 2022، نتابع إياكم أحداث ونتيجة مباراة الهلال والفيحاء اليوم في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث ستقام المباراة على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية في واحدة من المباريات التي ينتظرها جماهير كرة القدم السعودية، خاصة لما لها من تأثير كبير على استمرار المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

ويسعى فريق الهلال تحقيق الفوز اليوم على نظيره الفيحاء من أجل الاقتراب لخطوة نحو تضيق الخناق على الاتحاد متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد تسعة وأربعين نقطة وبفارق أحد عشر نقطة عن الاتحاد صاحب الصدارة، لذا فإن أي نتيجة غير فوز الهلال على الفيحاء اليوم ستكون بمثابة تسهيل مهمة الاتحاد في التتويج بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

أما فريق الفيحاء فيدخل مباراة الليلة أمام نظيره الهلال وعينه على الفوز من أجل تحسين ترتيبه في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022، حيث أن الفوز سيجعل الفيحاء في المركز السادس في جدول الترتيب، ويحتل حالياً الفيحاء المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة جمعهم الفريق من الفوز في سبع مباريات، وتعادل في تسع مباريات، وخسر في ثماني مباريات.

موعد مباراة الهلال والفيحاء

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر أن تقام مباراة الهلال والفيحاء مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر مايو من العام 2022، حيث ستنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء

هذا وسيتم النقل الحي المباشر لأحداث مباراة الهلال والفيحاء على الهواء مباشرة من خلال شبكة قنوات SSC السعودية، على أن ينطلق الاستديو التحليلي للمباراة قبل بدايتها بنحو ساعة على الأقل.

نتيجة مباراة الهلال الفيحاء

هذا وسنقوم معكم بمتابعة أحداث ونتيجة مباراة الهلال والفيحاء اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022 في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وسنقوم بتحديث المقال فور حدوث أي جديد على مستوى نتيجة المباراة.