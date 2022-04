الطموح الأوروبي.. موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

عمر شويل - جدة مباراة برشلونة وريال مايوركا ، ضمن مباريات الجولة 34 والحاسمة من الدوري الإسباني لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب لقاءات الدور الثاني أو الإياب، يحتضن مساء الأحد 1 مايو 2022، ملعب الكامب نو في مدينة برشلونة الإسبانية، لقاء المصالحة الكتالونية من البارسا لجماهيرهم، وأمل آخر يتجدد في المنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد ضياع فرصة المزاحمة على لقب الليجا هذا الموسم، والتي حسمت بشكل كبير لصالح الملكي، وذلك حين يلتقي فريقا ريال مايوركا وبرشلونة ، حيث يطمح مايوركا هو الآخر لتأمين مشاركة جديدة في البطولة الإسبانية الموسم المقبل.

نتناول في السطور المقبلة، أعزائي زوار ومتابعي “ثقفني”، جميع التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا والقنوات الناقلة ، إضافة إلى طريق ونتائج الفريقين هذا الموسم في الدوري الإسباني ، بجانب تاريخ مواجهات برشلونة وريال مايوركا .

مواجهة نارية أخرى، تترقبها الجماهير الكتالونية، في أول أيام شهر مايو 2022 .

والتي تجمع فريقا ريال مايوركا وبرشلونة ، الطامحين إلى الفوز، مع اختلاف دوافعهما من اللقاء.

فالبارسا ينافس بقوة على بطاقة التأهل الصعبة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد الخروج المؤسف هذا الموسم.

بينما يأمل مايوركا في الدخول إلى المنطقة الدافئة في وسط جدول الليغا ، بعيدًا عن صراع القاع الذي يضم الثلاثي غرناطة وليفانتي وديبورتيفو ألافيس .

نستعرض بداية ترتيب الدوري الإسباني قبيل انطلاق مباريات الأسبوع 34 :

ننوه إلى أن الملكي يخوض مواجهة حاسمة للتتويج باللقب الـ35 في تاريخه بالبطولة الإسبانية .

حيث تلعب السبت 30 إبريل 2022 ، مباراة ريال مدريد وإسبانيول .

نادي برشلونة

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور، نادي برشلونة الإسباني.

والذي يعاني تذبذبًا واضحًا في النتائج، حيث تلقى مؤخرًا 3 هزائم متتالية في الكامب نو.

إحداها كانت في ربع نهائي الدوري الأوروبي من أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني .

LATEST NEWS | Òscar Mingueza has tested positive for Covid-19. The player is in good health. pic.twitter.com/telytTqEgz

— FC Barcelona (@FCBarcelona)