نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجولة الخامسة||هنا معلق مباراة الهلال والشارقة اليوم علي شاشة قناة ssc السعودية في دوري ابطال اسيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتجه أنظار محبي الساحرة المستديرة في السعودية وفي قارة اسيا بشكلٍ عام في هذا التوقيت صوب المباراة القوية التي تجمع مساء اليوم السبت بين فريق الهلال السعودي ونظيره فريق الشارقة الاماراتي في اطار منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اسيا 2022، حيث تقام المباراة من خلال ستاد الأمير فيصل بين فهد الرياضي في العاصمة السعودية الرياض، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور معلق مباراة الهلال والشارقة اليوم في دوري ابطال اسيا 2022.

معلق مباراة الهلال والشارقة اليوم في دوري ابطال اسيا 2022

ومن المقرر ان يتم نقل مباراة الهلال السعودي ضد الشارقة الاماراتي في منافسات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اسيا 2022 من خلال شاشة قناة بي ان سبورت اسيا المشفرة، كما تنقل المباراة من خلال شاشة قناة ssc السعودية الرياضية التي تقوم بنقل جميع المباريات للبطولة هذه النسخة، وقد تم التنويه عن معلق مباراة الهلال ضد الشارقة اليوم، حيث أشارت شبكة قنوات بي ان سبورت الفضائية عن اسناد مهمة التعليق على احداث المباراة المعلق التونسي رؤوف خليف، فيما نوهت قنوات ssc السعودية الرياضية التعليق على أحداث المباراة من خلال المعلق الرياضي عبدالله الحربي.

موعد مباراة الهلال ضد الشارقة اليوم في دوري ابطال اسيا

تقام مباراة الهلال السعودي ضد فريق الشارقة الاماراتي مساء اليوم السبت الموافق 23 من شهر ابريل، والتي تنطلق في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة، من خلال ستاد الأمير فيصل بن فهد الرياضي.

تشكيل الهلال ضد الشارقة اليوم في دوري ابطال اسيا

ومن المتوقع ان يبدأ فريق الهلال السعودي مباراة الجولة الخامسة من منافسات دوري ابطال اسيا ضد الشارقة مساء اليوم بتشكيل على النحو التالي.