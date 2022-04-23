اقتناص الفوز|| الان رابط مباراة الوحدات والفيصلي اليوم في دوري ابطال اسيا 2022

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عمر شويل - جدة يستعد فريق الوحدات الأردني لخوض مواجهة قوية هامة ضد فريق الفيصلي السعودي في منافسات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اسيا 2022، وهي المواجهة التي تقام من خلال ستاد الامير محمد بن فيصل في السعودية، حيث يسعى الفريقين الى اقتناص الفوز والحصول على ثلاث نقاط هامة في منافسات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اسيا، وذلك مع اقتراب حسم الفرق المتأهلة رسميا الى دور الستم عشر من البطولة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط مباراة الوحدات والفيصلي اليوم في دوري ابطال اسيا 2022.

رابط مباراة الوحدات والفيصلي اليوم في دوري ابطال اسيا

تابع الآن لحظة بلحظة أحداث المواجهة القوية التي تجمع بين فريق الوحدات الاردني ونظيره فريق الفيصلي السعودي، في اطار منافسات الجولة الخامسة وقبل الاخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اسيا، حيث كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين والتي كانت قد انتهت بالتعادل الايجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق، حيث تكون المنافسة قوية من خلال هذه المباراة سعيا الى الحصول على فوز هام وثلاث نقاط هامة.

تابع مباراة الوحدات ضد الفيصلي اليوم في دوري ابطال اسيا

ومن المقرر ان تقام ادخال مباراة فريق الوحدات الاردني وفريق الفيصلي الاردني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اسيا مساء يوم السبت الموافق 23 من شهر ابريل، والتي تنطلق مباشرةً في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشر مساء والربع بتوقيت ابو ظبي.

مباراة الوحدات والفيصلي اليوم في دوري ابطال اسيا

وتنقل مباراة الوحدات والفيصلي اليوم مساء السبت في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اسيا 2022، من خلال شاشة قناة ssc السعودية الرياضية، والتي تقوم بنقل جميع منافسات البطولة هذه النسخة، كما تمثل مباشرة من خلال شاشة قناة بي ان سبورت الفضائية القطرية المشفرة التي حصلت على حقوق نقل هذه النسخة من البطولة دوري ابطال اسيا بكافة المباريات.