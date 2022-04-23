انت الان تتابع خبر حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حجز تذاكر مباراة الاهلي ضد وفاق سطيف الجزائري. بعد صعود النادي الاهلي للدور قبل النهائي بعد التعادل الإيجابي بالأمس أمام الرجاء البيضاوي. بهدف لكل فريق ليحسم النادي الاهلي بطاقة الصعود بعد أن فاز في القاهرة بنتيجة 2/1. ليضرب موعد مع وفاق سطيف الجزائري الذي أقسى الترجي التونسي من دور الثمانية. وأسفرت القرعة عن وقوع النادي الاهلي في موجهة وفاق سطيف. في الدور قبل النهائي، ليبدأ جمهور الفريقين البحث حول موعد المباراة وحجز التذاكر، وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية حجز تذاكر مباراة الاهلي ضد وفاق سطيف الجزائري.

حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري

أقيمت بالأمس مباريات الإياب في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022 وتعادل النادي الأهلي أمام الرجاء البيضاوي بالدار البيضاء بهدف لكل فريق وكانت نتيجة مباراة الذهاب انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، ويصعد النادي الأهلي ليقابل فريق وفاق سطيف الجزائري والذي حقق المفاجأة بعد هزم الترجي بهدف نظيف ليصعد لملاقاة النادي الأهلي في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب السلام بالقاهرة أحد أيام 6 أو 7 مايو 2022، ومباراة العودة في الجزائر على ملعب وفاق سطيف أحد أيام 13 أو 14 مايو 2022.

تذاكر مباراة الأهلي ووفاق سطيف

سيتم طرح تذاكر مباراة الاهلي ووفاق سطيف من خلال موقع تذكرتي وهو المعني بحجز التذاكر للجمهور وذلك بعد الاتفاق على عدد الجمهور المسموح له الحضور لمباراة الذهاب بي الاهلي ووفاق سطيف في ملعب الاهلي والسلام بالقاهرة، وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية عن إذاعة مباراة الاهلي ووفاق سطيف في ذهاب الدور قبل النهائي من خلال شاشة قناة بي إن سبورتس 3