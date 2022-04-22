” المواجهة القوية” موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري ابطال أوروبا 2022

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عمر شويل - جدة تتجه انظار عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في جميع انحاء العالم صوب المواجهة القوية التي تجمع بين فريق ريال مدريد الاسباني ونظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في اطار منافسات مباراة ذهاب دور نصف نهائي دوري ابطال أوروبا 2022، حيث تقترب نسخة دوري ابطال أوروبا هذا العام من الانتهاء لحسم الفريق صاحب اللقب، وتشتد المنافسات بين الفرق المشاركة بشكل كبير، حيث يضرب فريق ريال مدريد الاسباني موعد قوي مع فريق مانشستر سيتي لتحديد الفريق المتأهل مباشرة الى نهائي البطولة، وسوف نستعرض الآن موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري ابطال أوروبا 2022.

مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري ابطال أوروبا 2022

من المقرر ان يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فريق ريال مدريد في مباراة ذهاب دور نصف نهائي دوري ابطال أوروبا 2022، والتي تقام من خلال ستاد مانشستر سيتي، على ان تقام مواجهة الإياب بين الفريقين من خلال سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد الاسباني، حيث كان فريق ريال مدريد الاسباني قد وصل الى نصف نهائي دوري ابطال أوروبا بعد مواجهة قوية تمكن من اجتيازها على حساب فريق تشيلسي الإنجليزي في دور ربع نهائي دوري ابطال أوروبا، كما تمكن فريق مانشستر سيتي من اجتياز عقبة فريق اتلتيكو مدريد الاسباني في دور ربع نهائي.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري ابطال أوروبا 2022

تقام مواجهة الذهاب القوية في إنجلترا بين فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره فريق ريال مدريد الاسباني في نصف نهائي البطولة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 من شهر ابريل، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما تقام مواجهة الاياب بين الفريقين رسميا يوم الرابع من شهر مايو والتي تقام في العاصمة الاسبانية مدريد.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في وري ابطال أوروبا

ومن المقرر ان يتم نقل مواجهة ريال مدريد الاسباني وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عبر شاشة قناة بي ان سبورت الفضائية، والتي تقوم بعرض كافة مواجهات بطولة دوري ابطال أوروبا هذه النسخة.