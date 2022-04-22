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الرياض - احمد صلاح - حجز تذاكر مباراة الوداد وشباب بلوزداد كازا ايفنت. يلتقي فريق الوداد المغربي مع فريق شباب بلوزداد الجزائري في مباراة العودة من بطولة دوري ابطال إفريقيا الدور ربع النهائي والمقرر إقامتها يوم السبت القادم 23 إبريل 2022. في رحلة البحث عن بطاقة التأهل للدوري نصف النهائي من البطولة. وبيحث عشاق الفريقين عن موعد طرح تذاكر مباراة الوداد وشباب بلوزداد لمتابعة المباراة من ارض الملعب. وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية حجز تذاكر مباراة الوداد وشباب بلوزداد كازا ايفنت.

حجز تذاكر مباراة الوداد وشباب بلوزداد كازا ايفنت

كشفت شركة كازا ايفنت عن موعد طرح تذاكر مباراة الوداد وشباب بلوزداد الجزائري. في إياب ربع النهائي من بطولة دوري ابطال إفريقيا 2022. حيث أنه سيتم طرح التذاكر للجمهور بداية من غدا الخميس 21 إبريل 2022 بداية من الساعة التاسعة صباحاً. وسيتم توفير التذاكر في عدة أماكن متفرقة لتسهيل حجز التذاكر للجمهور دون ازدحام او تكدس ومن منافذ بيع تذاكر الوداد وشباب بلوزداد في محلالت نابسNaps. في كلا من الدار البيضاء والمحمدية ورشيد الجديدة، وتترواح أسعار تذاكر مباراة الوداد وشباب بلوزداد على النحو التالي:

أسعار تذاكر مباراة الوداد وشباب بلوزداد

المناطق 4 و5 و6 و7 في 50 درهما

المناطق 2 و 3 بينما ثمن 100 درهما

في حين حدد مبلغ 700 درهم للمنطقة 1.

وأعلنت الشركة المنظمة للمباراة أنه لن يسمح لاي شخص من الجمهور بشراء أكثر من ثلاثة تذاكر فقط، وسيتم التعرف على هوية الشخص قبل بيع التذاكر له. وسيتم اقتصار الحضور على البالغين ومنع القاصرين من الولوج للملعب إلا مع أولياء الأمور.