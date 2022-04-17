نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلم التأهل يقترب.. موعد مباراة سباهان أصفهان والتعاون دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة سباهان أصفهان والتعاون ، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 ، وفي إطار مرحلة الإياب أو الدور الثاني من المجموعة الرابعة، يستضيف مساء الإثنين 18 أبريل 2022، ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة السعودية، فعاليات المواجهة القوية والثأرية، والتي تجمع فريقا التعاون السعودي وسباهان أصفهان الإيراني ، حيث يبحث سكري القصيم عن التأهل المبكر إلى دور الـ16، للمرة الثانية في تاريخه، قبل الجولتين الأخيرتين، فيما يرغب الفريق الإيراني في التشبث بحظوظه الصعبة في التأهل.

خلال السطور المقبلة، سنستعرض بالتفصيل، كواليس وآخر أخبار و موعد مباراة سباهان أصفهان والتعاون والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في النسخة 41 من دوري أبطال آسيا 2022 ، علاوة على تاريخ المشاركات والإنجازات، فضلًا عن تاريخ مواجهات سباهان أصفهان والتعاون .

مباراة سباهان أصفهان والتعاون

مواجهة ثانية إذن في الموسم الحالي من البطولة الآسيوية للأندية ، تنتظر فريقا التعاون وسباهان أصفهان .

حيث تمكن الفريق السعودي في المباراة الأولى، التي أقيمت الخميس الماضي، في إلحاق هزيمة قاسية بمنافسه الإيراني.

ويطمح الذئاب إلى تكرار نفس إنجاز الموسم قبل الماضي، والذي توج الهلال بلقبه، حيث بلغ التعاون دور الـ16، قبل الخروج من أمام مواطنه النصر.

بينما يسعى إلى استعادة نغمة الانتصارات، التي غابت عن الفريق في آخر جولتين.

نستعرض في البداية ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا قبل انطلاق مباريات الجولة الرابعة :

نشير إلى أن الأندية السعودية تخوض في إطار مباريات الجولة الرابعة، مواجهات حاسمة.

تنطلق يوم الإثنين 18 أبريل 2022 ، بلقاءين، هما مباراة الشباب والقوة الجوية ، ومباراة سباهان أصفهان والتعاون .

ثم تستكمل يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، بمواجهتين، مباراة الفيصلي وناساف كارشي ، ومباراة استقلال دوشنبه والهلال .

نادي سباهان أصفهان

نستهل تغطيتنا مع نادي سباهان أصفهان الإيراني ، والذي يدخل مواجهة الإثنين وليس لديه ما يخسره.

حيث يحتاج إلى معجزة من أجل التأهل، تتمثل في تحقيق الفوز أولًا على التعاون، ثم النظر إلى الجولتين المتبقيتين.

وفي أغلب الأحوال، لن يكون تأهل الفريق الإيراني معتمدًا على نقاطه فحسب، بل على نتائج المنافسين أيضًا.

رحلة الفريق الإيراني في مشاركته رقم 13 بالبطولة، انطلقت من دور المجموعات.

حيث يتذيل سباهان حاليًا، ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط وصافي (-2) هدف.

إذ حقق انتصارًا وحيدًا على باختاكور الأوزبكي (3-1).

فيما تلقى خسارتين أمام الدحيل بهدف ثم التعاون بثلاثية بيضاء.

على الصعيد التاريخي، وخلال مشاركته الـ12 الماضية، يمتلك الفريق الإيراني إنجازًا مميزًا.

حيث بلغ نهائي نسخة 2007 (مشاركة ثالثة)، قبل أن يخسر أمام اوراوا ريد دياموندز الياباني البطل.

إذ انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي (1-1)، فيما تمكن الساموراي من حسم النهائي في الإياب بثنائية نظيفة.

نادي التعاون

على الجهة المقابلة، يدخل نادي التعاون السعودي ، مواجهة الإثنين، وهو منتشي باعتلاء الصدارة.